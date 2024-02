Mario Ćulibrk o novi predstavi: Proces ustvarjanja je bil tudi boleč

Silvijo ( Mojca Funkl ) zapusti partner in od žalosti si najde tri nove. Naenkrat. Ker se Silvija kljub pomoči prijateljice ( Mojca Fatur ) ne more odločiti, kar lep čas vzporedno vztraja v treh zvezah: z odvetnikom ( Tadej Pišek ), mizarjem ( Miha Brajnik ) in športnim učiteljem ( Mario Ćulibrk ). Do usodnega večera, ko se vsi trije nenapovedano znajdejo pri njej doma ... In ker, kot pravi Mojca o svojem liku: "Silvija laže, kot pes teče." Zabavnim zapletom ni konca.

Skregali se niso nikoli, pravita Mojca in Mario: "Sem te pa stokrat po moje vprašala, a te boli, a te boli." V nekem trenutku mora namreč skočiti na Maria in skok zna biti boleč za oba. "Ful smo se zabavali pri ustvarjanju tega," pove Mario. "Ampak jaz mislim, da zabaven del pride zdaj, ko bomo začeli igrati, ko bomo po celi Sloveniji."

Prvo predpremiero so predstavili v Žalcu. "Jaz sem bila šokirana," pravi Mojca. "Bila sem neverjetno ganjena, ko smo se v kombiju peljali domov, kakšen lep občutek je, ko dobiš od občinstva smeh." Mojca se je preizkusila že v vseh žanrih, Mario pa se najbolj domače počuti prav v komediji, čeprav bi se tudi sam želel pokazati še v kakšni resni vlogi. Spregovoril pa je tudi o težavah, s katerimi se soočajo komedijanti oziroma komiki. Ko nasmeješ veliko ljudi, dosežeš vrhunec, potem pa prideš domov in lahko padeš v nekakšno luknjo, zato je med komiki veliko depresije. To so naravni procesi v možganih, zato je ta žanr zahteven. "Zaenkrat se še dobro borim s tem," se pohvali Mario. "Ampak nisem tako smešen."

O težavah z zapisom njunih priimkov bi Mojca ali Mario v resničnem življenju zvozila s tremi ljubimci hkrati? Kje bi danes po 35. letu sploh našla enega, kaj šele tri? Kaj jih je pri predstavi, ko so jo odigrali pred občinstvom, najbolj presenetilo, kaj ima komedija z matematiko in kakšna je ta vražja Silvija, pa v POPkastu z Mojco Funkl in Mariem Ćulibrkom.