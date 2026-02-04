Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Marjan Batagelj: Od nočnega receptorja do vizionarja

Trbovlje, 04. 02. 2026 19.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Zgodbe akrobatov Marjan Batagelj

Gost tokratnih Zgodb Akrobatov je Marjan Batagelj, direktor Postojnske jame, ene najbolj prepoznavnih turističnih znamenitosti v Evropi. Batagelju je uspelo iz male podzemne ribice narediti svetovni fenomen, prav tako je uspel Predjamski grad spremeniti v filmsko prizorišče za hollywoodske ekipe. Z gostom o poti do tja, ki je bila vse prej kot običajna.

Učitelj, ki ni hotel postati 'še en iz zbornice'

Le redki vedo, da je Marjan Batagelj kariero začel v šoli. Po študiju geografije in etnologije je dve leti poučeval na gozdarski šoli v Postojni. Pred tem je bil tam že nočni receptor, zato je dijake poznal osebno, kot pridne, poštene, malo navihane fante iz ruralnih okolij.

V zbornici pa je slišal nekaj povsem drugega. Govor je bil pokroviteljski, o dijakih so govorili kot o 'mulcih', kar ga je zabolelo. Tako zelo, da je, ko mu je mentor dejal 'po dveh letih se ne boš več sekiral', v sebi vedel, da se želi umakniti, še preden bi postal takšen.

In res, po dveh letih je dal odpoved. Brez načrta. Brez varnosti. Le z občutkom, da mora naprej.

Uroš Slak je tokrat v podcastu gostil Marjana Batagelja.
Uroš Slak je tokrat v podcastu gostil Marjana Batagelja.
FOTO: POP TV

Iz učilnice med sesalnike in do ideje, ki je nastala iz sanj o vrečkah

Ko je ostal brez službe, je imel svoje prvo podjetje odprto le formalno. Njegov kapital sta bila star telefon in stara omara. Začel je tam, kjer so mu bližnji rekli, da je težko, v trgovini. Prodajal je, med drugim, sesalnike.

In tam se je začelo nekaj, kar bi danes imenovali problem–solution fit. Gospodinje so imele samo eno vprašanje: "Kaj pa vrečke? Kje bomo dobile vrečke?"

Vrečke so ga začele preganjati še v spanju. In takrat se mu je utrnila misel 'zakaj sploh vrečke'. Kaj, če bi prah lovili z vodo? Kaj, če bi v sesalniku ustvarili dež? Ena skica, ena ideja in pot na največji sejem gospodinjskih aparatov v Kölnu.

Preberi še Borut Pahor: V podjetništvu uživam. To je svet, ki sem si ga ustvaril sam

Iz sveta sesalnikov v podzemni svet

Pod njegovim vodstvom je Postojnska jama doživela renesanso, človeška ribica pa je postala svetovni fenomen. Predjamski grad se je znašel v filmskih produkcijah, v Postojno pa so začeli prihajati igralci, podjetniki, vplivneži in z njimi svet.

A bistvo ostaja enako kot v učilnici pred leti: odločnost, da ne postaneš del sistema, ki te utesnjuje, radovednost, ki te žene naprej, in pripravljenost iti svojo pot, četudi se začne s starim telefonom, staro omaro in sanjami o vrečkah.

Več o presenetljivi poti in karieri uspešnega podjetnika pa v celotnem pogovoru.

Marjan Bategelj
Marjan Bategelj
FOTO: POP TV

Mlada akrobata: Barbara in Urh, Bistro Bombina

Zgodba o bistroju Bombina je v bistvu zgodba o ljubezni do hrane in ljubezni do domačih Trbovelj. Predvsem pa je zgodba Urha in Barbare, ki sta svojo različnost znala združiti v isti viziji. Barbara in Urh sta kot mlada akrobata predstavila svojo podjetniško pot.

Barbara in Urh, Bistro Bombina
Barbara in Urh, Bistro Bombina
FOTO: POP TV

Vse podkaste objavljamo tudi na POPolnem kanalu na YouTubu in spletni strani 24ur.com ter na pretočnih platformah Spotify in Apple Podcasts.

Več zgodb Akrobatov najdete na: https://katapult.si/zgodbe-akrobatov

Več o Mestu Akrobatov pa na: https://mestoakrobatov.si

Zgodbe akrobatov Marjan Batagelj Popkast Podjetništvo Podcast
bibaleze
Portal
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Iva je namignila, da je le malo manjkalo do poljuba
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Kako do hitrega podjetniškega kredita?
Kako do hitrega podjetniškega kredita?
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515