Marjan Batagelj: Od nočnega receptorja do vizionarja

Učitelj, ki ni hotel postati 'še en iz zbornice'

Le redki vedo, da je Marjan Batagelj kariero začel v šoli. Po študiju geografije in etnologije je dve leti poučeval na gozdarski šoli v Postojni. Pred tem je bil tam že nočni receptor, zato je dijake poznal osebno, kot pridne, poštene, malo navihane fante iz ruralnih okolij.

V zbornici pa je slišal nekaj povsem drugega. Govor je bil pokroviteljski, o dijakih so govorili kot o 'mulcih', kar ga je zabolelo. Tako zelo, da je, ko mu je mentor dejal 'po dveh letih se ne boš več sekiral', v sebi vedel, da se želi umakniti, še preden bi postal takšen. In res, po dveh letih je dal odpoved. Brez načrta. Brez varnosti. Le z občutkom, da mora naprej.

Uroš Slak je tokrat v podcastu gostil Marjana Batagelja. FOTO: POP TV

Iz učilnice med sesalnike in do ideje, ki je nastala iz sanj o vrečkah

Ko je ostal brez službe, je imel svoje prvo podjetje odprto le formalno. Njegov kapital sta bila star telefon in stara omara. Začel je tam, kjer so mu bližnji rekli, da je težko, v trgovini. Prodajal je, med drugim, sesalnike. In tam se je začelo nekaj, kar bi danes imenovali problem–solution fit. Gospodinje so imele samo eno vprašanje: "Kaj pa vrečke? Kje bomo dobile vrečke?" Vrečke so ga začele preganjati še v spanju. In takrat se mu je utrnila misel 'zakaj sploh vrečke'. Kaj, če bi prah lovili z vodo? Kaj, če bi v sesalniku ustvarili dež? Ena skica, ena ideja in pot na največji sejem gospodinjskih aparatov v Kölnu.

Iz sveta sesalnikov v podzemni svet

Pod njegovim vodstvom je Postojnska jama doživela renesanso, človeška ribica pa je postala svetovni fenomen. Predjamski grad se je znašel v filmskih produkcijah, v Postojno pa so začeli prihajati igralci, podjetniki, vplivneži in z njimi svet. A bistvo ostaja enako kot v učilnici pred leti: odločnost, da ne postaneš del sistema, ki te utesnjuje, radovednost, ki te žene naprej, in pripravljenost iti svojo pot, četudi se začne s starim telefonom, staro omaro in sanjami o vrečkah.

Več o presenetljivi poti in karieri uspešnega podjetnika pa v celotnem pogovoru.

Marjan Bategelj FOTO: POP TV

