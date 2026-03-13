Mark o Nuši: Lani je spala s Timom, letos je želela z Janom

Mark Baržić je bil tisti tekmovalec letošnje Kmetije, ki je na glas povedal, kaj si misli o vsakem. Brez sramu je menjaval klane, brez strahu v obraz zabrusil sotekmovalcem, da so neumni. Mogoče je tudi zaradi tega tako hitro izpadel. "Moram biti iskren, če imaš grdo frizuro, ti bom to povedal," se je zagovarjal 19-letnik.

'Nisem navajen na trdo delo, upam, da ne izgledam tako'

Na Kmetiji se mora delati, a Mark je delo razumel povsem po svoje. Ko je kot hlapec sodeloval v boju z deklo Emo, je izjavil, da je presenetil samega sebe, da se mu vrti in da mu je slabo, ker toliko dela. "Saj to se bo slabo slišalo, ampak jaz nisem navajen na trdo delo. Upam, da ne izgledam tako," je priznal in dodal, da sam ni nikoli niti želel delati za delovno dobo. "Delal sem samo takrat, ko sem se napil in sem v lokalu tri minute stal za šankom, da sem si naredil koktajl. Res nisem navajen na to," je povedal iskreno. Kljub nedelu mu ni bilo dolgčas, ker je imel dovolj dela s sončenjem, pitjem kave, opravljanjem in kreganjem. Predvsem pa je sledil svoji rutini z večernimi maskami na obrazu in spreminjanjem garderobe.

Mark Baržić je izpadel iz Kmetije. FOTO: Luka Kotnik

'Oni so imeli problem sami s sabo'

Zaradi nedela so ga ostali sotekmovalci gledali postrani, a sam se s tem ni obremenjeval. S Francom je pogovore o tem hitro zaključil, nekaj časa so se z njim obremenjevali še drugi, kot denimo Igor in Jan. "Oni so imeli problem sami s sabo, to je bil problem. Bili so ljubosumni name," je brez zadržkov povedal o nekdanjih sotekmovalcih in odločno dodal: "Naj oni delajo, jaz ne bom!" Povsem drug obraz je pokazal pri borbi v areni, v kateri pa je izgubil proti La Toyi, ki jo je, kot je priznal, tudi sam podcenjeval. "Ta boj v areni je bil čista sramota. Zelo sem vesel, da me je ven vrgla La Toya, ampak po drugi strani je pa to največja sramota na svetu," je povedal in dodal, da je šele po dvoboju ugotovil, da bi lahko pri drugi igri palico izmeril po sebi.

Mark Baržić FOTO: Luka Kotnik

O tem, zakaj je Nuša takoj izpadla, in o ostalih sotekmovalcih

Že v prvem tednu je bil v klanu z Nušo, s katero pa sta se tudi veliko kregala. "Ona sploh ni bila iskrena, samo malo je bila neumna v tem šovu. Moje mnenje o njej je bilo slabo. Mislim, da je v šov želela priti še enkrat, da popravi lansko situacijo, ko je spala s Timom. Ampak je ni popravila, po moje je vse le poslabšala, saj je letos to želela narediti z Janom, potem pa še z Žanom. Nato je izpadla," je razkril skrivnosti iz posestva, ki jih kamere niso ujele. Z Nušo ima po šovu sicer dober odnos, veliko se vidita in se dobro razumeta. V stiku je ostal tudi s Pio, Žanom, Igorjem, Emo in Janom.