Režiser Mark Pirc: Pomembno mi je, da se pod končni izdelek rad podpišem

Ljubljana, 01. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 5 minutami

Klavdija Zver
Tik pred vpisom na študij arhitekture se je Mark Pirc tako rekoč čez noč odločil, da ga bolj vleče v svet filma in produkcije. Vse odtlej se njegova karierna pot strmo vzpenja, kar dokazujejo številne nagrade in pohvale, ki jih je prejel za režijo in produkcijo, priložnosti, da sodeluje z znanimi imeni iz sveta športa in glasbe, pa se kar vrstijo.

Mark Pirc je danes eno najbolj prepoznavnih mladih imen režije in produkcije pri nas. Njegova pot v svet ustvarjanja video vsebin se je začela že v zgodnjih 20. letih, ko je imel priložnost sodelovati s takrat enim najboljših deskarjev na snegu pri nas in na svetu, Markom Grilcem, s katerim sta skupaj prepotovala svet in doživela marsikaj. Z nabiranjem tako življenjskih kot poklicnih izkušenj, so se mu odprla številna vrata in sodelovanja, v minulih letih je tako delal s skupino Joker Out, vokalno zasedbo Perpetuum Jazzile, posnel pa je tudi dokumentarni film Zmaj iz Kosez, ki spremlja našega košarkarja Gorana Dragića pred poslovilno tekmo kariere.

Trenutno se ukvarja s številnimi projekti, med katerimi so snemanja videospotov, oglaševalske kampanje, dogodki in fotografiranja, kot dogaja, pa mu nikoli ni dolgčas. "Vedno najdem nekaj, kar me potegne in predstavlja neko drugačnost. Ni monotona služba, ki bi jo ponavljal vsak dan od devetih do petih, ampak prihajajo takšne in drugačne stvari, ki si jih vsakič malo drugače zastavim in imam zagon, da jih delam toliko časa, kot je temu namenjeno," nam je povedal Mark, ki je bolj kot pred kamero vajen biti za kamero.

Čeprav je v zadnjih letih sodeloval s številnimi znanimi imeni, pa pravi, da so tudi superzvezdniki, kot je na primer Dragić, na koncu dneva in če te spustij v svoje okolje, zelo normalni ljudje. Za film, ki ga je posnel, del pa je nastal tudi v košerkarjevem domu v Miamiju, je prejel prestižno nagrado, a ob tem Mark ostaja skromen: "Nagrada je vedno nagrada, mi je pa vedno bolj pomembno, da je končni izdelek meni všeč in se rad pod njega podpišem. Naredil sem marsikakšen izdelek, pod katerega se nisem rad podpisal, ampak ni bilo vse v moji moči, da sem dobil na koncu formo, ki meni ustreza. Ta film mi ustreza in sem nanj ponosen, znotraj okoliščin in omejitev, ki smo jih imeli. Nagrade je lepo prejeti, ker veš, da tudi nekdo drug ceni to, kar si dal v film in sporočilo, ki ga ima. Dobi mogoče prepoznavnost tudi na kakšnem festivalu, torej pride tvoje sporočilo do ljudi."

Z Markom Pircem smo se pogovarjali tudi o sodelovanjih z glasbeniki, umetni inteligenci, ki je vedno bolj vpeta v delo ustvarjalcev, o izzivih in lepih plateh njegovega dela ter želji po delu v tujini. Več pa v POPKASTU.

mark pirc režiser producent popkast film videospot
