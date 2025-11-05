Martin Golob: od župnika do podjetnika in vplivneža

V podkastu Zgodbe Akrobatov je tokrat gostoval Martin Golob, najbolj priljubljen slovenski duhovnik, ki pri svojem delu uporablja vse, kar mu daje na voljo sodobna tehnologija, in to združuje s tradicionalnim ter premika meje v svojem poklicu. Ima pa tokratni gost tudi izkušnje s področja podjetništva. Pred leti je namreč ustanovil svoje podjetje, ki deluje še danes.

V pogovoru, ki je potekal v okviru serije Zgodbe Akrobatov, se je Martin Golob predstavil kot izjemno večplastna osebnost – duhovnik, podjetnik, vplivnež in človek z globokim čutom za skupnost. Kot je pojasnil, je leta 2018 kot župnik v Bohinju ustanovil podjetje Sv. Janez Krstnik d.o.o., da bi financiral obnovo cerkve. S prodajo spominkov, nabožnih predmetov in celo blagoslovljene vode iz Bohinjskega jezera je pokazal, da je lahko podjetnost v službi vere in skupnosti. "Na začetku sem zelo veliko sam delal, ker je bil kapital pač majhen in si nisem mogel privoščiti pomoči, tako da sem recimo vse nedeljske popoldneve preživel kar tam v trgovinici in čakal ljudi. Kasneje sem se malo znašel in sem se povezal z mnogimi agencijami, bil do njih čim bolj prijazen. Pač malo marketinga sem šel in se je obrestovalo," svoje podjetniške podvige opisuje Golob.

Martin Golob je bil gost Uroša Slaka.

Avtor treh knjig

Golob je tudi avtor treh knjig, ki so nastale iz pogovorov, pridig in vlogov. Vse so bile dobro sprejete, od vsake prodane pa gre dva evra v dobrodelne namene. Do zdaj so zbrali že več kot 85.000 evrov.

Družbena omrežja so njegova velika prednost

Njegova prisotnost na družbenih omrežjih je izjemna: aktivno uporablja Facebook, Instagram, TikTok in YouTube, kjer ga spremlja več kot 100.000 ljudi. Vsebine ustvarja skupaj z mladimi, ki mu pomagajo pri snemanju in oblikovanju sporočil, ki so pogosto duhovna, a tudi zabavna in življenjska.

Od vsake prodane knjige daje dva evra v dobrodelne namene.

Odnos do mladih

V pogovoru je izpostavil, da mladim ne vsiljuje molitve, temveč jim daje prostor za ustvarjanje in odgovornost. Verjame v moč skupnosti, iskrenosti in v to, da se mladi radi povezujejo, če jim damo priložnost. Dotaknil se je tudi stereotipov o Cerkvi in denarju ter pojasnil, da so nabirke prostovoljne, da je upravljanje transparentno in da sam živi od mašnih darov ter honorarjev od knjig. Poudaril je, da denar sam po sebi ni greh, če je sredstvo in ne cilj.

Kaj vse je priljubljeni duhovnik povedal o življenju, veri, politiki in ljubezni do domovine, preverite v celotnem pogovoru z njim.

Martin Golob pravi, da se želi postarati kot duhovnik in Cerkvi ostati zvest do konca.

Kaj mu pomeni motor?

Kot motorist in ambasador zavoda Belih angelov organizira blagoslove motoristov, ki se jih udeleži več kot tisoč ljudi. Motor mu pomeni svobodo, stik z naravo in način, kako združuje duhovniško poslanstvo z življenjskim užitkom. Slovenijo vidi kot drugo Švico – lepo, urejeno in polno dobrih ljudi, čeprav se v medijih pogosto zdi drugače. Verjame v moč molitve, tudi za politike in podjetnike, in se zavzema za to, da se Cerkev približa ljudem na sodoben način. Na vprašanje, ali ga naziv 'vplivnež' obremenjuje, odgovarja, da ne. Zvest ostaja duhovniškemu poklicu in si želi, da bi se kot duhovnik tudi postaral. Cerkev po njegovem mnenju ne potrebuje sprememb, temveč mora vsak posameznik premikati meje v sebi. Njegova zgodba je zgodba o veri, inovativnosti, povezanosti z ljudmi in iskrenem služenju skupnosti.

Aleš Belšak predmetom vrača življenje. Kot pravi, želi s svojim podjetjem spremeniti svet na bolje.

Kot mladi akrobat se je tokrat predstavil Aleš Belšak, učitelj športa, ki je pred nekaj leti, ko je pričakoval otroka, sklenil, da bo zanj sam izdelal nekaj potrebnih pripomočkov in tako bolj kot ne po naključju odkril svoj izjemni talent. Leta 2020 je ustanovil podjetje Abel Fon Rust, ki iz uporabljenega lesa in odpadne kovine oziroma odpadnih predmetov izdeluje pohištvo. "S svojimi deli, s svojo storitvijo, s svojo miselnostjo želim spremeniti svet na bolje in želim ponuditi neko alternativo," pravi Aleš.