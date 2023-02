Martina Plohl: Ples je terapija, ki nas oblikuje tako navzven kot navznoter

Profesionalna plesalka Martina Plohl se je širši Sloveniji predstavila v šovu Zvezde plešejo, kjer je v družbi znanih Slovencev ples vsako nedeljo pripeljala v domove gledalcev. Martina, ki je v svetu plesa znana tako kot plesalka kot tudi učiteljica, je nedavno izdala svojo drugo knjigo, s katero želi umetnost giba približati vsem.

Martino Plohl je slovensko občinstvo spoznalo v v šovu Zvezde plešejo, kjer se ni izkazala le kot profesionalna plesalka, temveč tudi kot plesna učiteljica. Martina, ki se lahko pohvali tudi s pisateljsko žilico, je izdala svojo drugo knjigo z naslovom Ples, utrip življenja, v njej pa želi umetnost giba približati vsem."V knjigi Ples, utrip življenja predstavljam ples skozi svoje oči in izkušnje. Želim ga približati vsem ljudem, tako tistim najmlajšim kot najstarejšim, pa ljudem v kriznih obdobjih in posebnih življenjskih situacijah, ljudem z zdravstvenimi težavami in še in še," je o knjigi, za katero že pripravlja angleški prevod, povedala Martina. "Za ples ni nikoli prepozno," je poudarila plesalka, ki trdi, da je ples povsod okoli nas, tudi v naravi. "Že zarodek v mamici skozi mater pleše in čuti glasbo, ritem in utrip." Dodala je, da glasba, ki jo otrok skozi mater začuti pred rojstvom, vpliva na njegov nadaljnji razvoj.

icon-expand “Za ples ni nikoli prepozno,” poudarja Martina Plohl. FOTO: Taya Damjan

"Ples pa pomaga tudi v težkih obdobjih življenja," je dejala Martina, ki je v preteklosti na tekmovanjih plesala pod ukrajinsko zastavo. "Ukrajino sem predstavljala ravno v času njihove državljanske vojne in v tem času sva imela s plesalcem, ki je bil ukrajinskega porekla, državno prvenstvo v Kijevu," se je obdobja spominjala plesalka, ki ni bila navajena takšnih občutkov in pritiska. "To je poseben občutek, ki za vedno ostane v tebi. En strah, en tak občutek, ko ne veš, kaj se lahko zgodi," je pojasnila Plohlova, ki se je takrat bolj ali manj zadrževala v hotelu. "Ples je terapija. Ples nas oblikuje tako navzven kot navznoter. Pritegne pozitivne in lepe občutke in čustva ter nam enostavno lepša življenje," je o umetnosti giba še povedala Martina, ki je prepričana, da so pri plesu potrebni tako telo kot tudi čustva.

icon-expand Martina Plohl in Polona Zoja Jambrek v novi POPkast epizodi. FOTO: Taya Damjan