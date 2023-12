Masayah: Upam, da mi Bog vrže še nešteto polen pod noge

Masayah javnost zagotovo pozna kot eno izmed tistih glasbenih izvajalk, ki so družbeno kritične in to izražajo tudi s svojimi pesmimi. "Ne morem biti vedno družbeno kritična, a večino stvari črpam iz lastnih izkušenj, zato se temu pogosto ne morem izogniti. Naša generacija hrepeni po uporu, po izražanju samega sebe. Vse preveč smo zaviti v vato, upam, da kmalu ne bomo več. Da nas ne bo strah biti uporniški," je povedala. Prepričana je, da je glasbeni prostor še posebej namenjen izražanju lastnega mnenja in bi moral tak tudi ostati: "Trudim se biti iskrena in govoriti o vsem, kar me je izoblikovalo."

Masayah javnost zagotovo pozna kot eno izmed tistih glasbenih izvajalk, ki so družbeno kritične in to izražajo tudi s svojimi pesmimi.

"Toliko je še zgodb znotraj smrti, ljubezni, prijateljstva, o katerih še nisem uspela spregovoriti, ker jih sama še nisem predelala," je povedala raperka, ki trdi, da je njeno poslanstvo govoriti o osebnih zgodbah. "Ljudje imamo toliko različnih zgodb, a pod kožo smo vsi krvavi, v svojem bistvu nas ženejo enake stvari, travme so nam povzročile različne zadeve, a čustva so enaka. So jeza, ljubezen, žalost, sreča ..." je dodala. Srce in dušo ji tako polnijo odzivi ljudi okoli nje, ki to prepoznajo in cenijo.

"Govorim o ženski raperki in o lezbijki, o tem, da me ni strah biti, to kar sem," je odgovorila 22-letnica iskreno na vprašanje, kaj poskuša biti za svoje poslušalce in poslušalke. Biti vse tisto, kar je sama pogrešala, ko je odraščala. Predvsem pa je izpostavila, da ne prenese samopomilovanja. "Težko ti bo, če si boš rekel, da ti je težko. Vse je v glavi. Jaz tega nočem nositi na tak način," je odločna. Mlada glasbena ustvarjalka je namreč hvaležna za vsak izziv v življenju: "Za vsa polena, ki mi jih je bog vrgel. Upam, da mi jih bo še nešteto."