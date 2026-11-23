V Društvu OnkoMan moškega opisujejo z besedo rak. Ne bolezen, temveč žival z močnim oklepom in mehko notranjostjo. Navzven neomajni, samozavestni in odporni na vse izzive, v resnici pa se pogosto prav v samoti soočajo s strahovi, negotovostjo in ranljivostjo. Težava je, da zaradi tega oklepa pogosto ne zberejo poguma, da bi priznali svoje težave, spregovorili o stiskah ali pravočasno obiskali zdravnika. In prav ta trda lupina lahko pomeni, da zamudijo najpomembnejše: priložnost za pravočasno odkritje bolezni in s tem tudi življenje. Prav zato je nastalo Društvo OnkoMan. Njegovo poslanstvo ni zgolj ozaveščanje o raku, temveč tudi rušenje stereotipov o moškosti. Da bi bili moški bolj odprti, bolj odgovorni do svojega zdravja in bi razumeli, da ranljivost ni šibkost, ampak pogum.Čeprav sta vsak prehodila svojo pot, ju danes povezuje skupno poslanstvo. Oba sta se že v mladih letih soočila z diagnozo raka, ki jima je življenje obrnila na glavo. V POPkastu sta iskreno spregovorila o obdobju negotovosti, zdravljenju, strahovih in življenju po bolezni, predvsem pa o tem, zakaj moški o zdravju še vedno prepogosto molčijo.

Za Mateja Pečovnika je bil rak prelomnica, ki ga je zaznamovala za vse življenje. Skozi operacije, kemoterapije in obsevanja se je naučil, kako pomembni so podpora bližnjih, pozitiven odnos in vztrajnost. Danes pravi, da je dan, ko je izvedel, da je premagal raka, njegov drugi rojstni dan. Svojo zgodbo deli zato, da bi drugim pokazal, da tudi v najtežjih trenutkih obstaja upanje.

Tudi Jaka Jakopič, nekdanji profesionalni nogometaš, je diagnozo prejel v obdobju, ko bi moral razmišljati predvsem o športni karieri. Namesto treningov in tekem so njegovo vsakdanjost zaznamovali pregledi, zdravljenje in vprašanja o prihodnosti. Danes odkrito govori o tem, da ga je bolezen naučila ustaviti se, poslušati svoje telo in drugače gledati na življenje.

Po podatkih in izkušnjah Društva OnkoMan moški za rakom obolevajo pogosteje kot ženske, prav tako pa je umrljivost med moškimi višja. Kljub temu se na preventivne aktivnosti odzivajo slabše, kar potrjujejo tudi podatki programa SVIT, kjer je odzivnost moških nižja kot pri ženskah. Prav zaradi takšnih številk je nastalo Društvo OnkoMan

Sogovornika sta večkrat poudarila, da moški pogosto čakajo predolgo. Simptome ignorirajo, preglede prestavljajo in svoje stiske skrivajo pred okolico. Prav zato so po njunem mnenju preventivni in presejalni programi ena najpomembnejših priložnosti za zgodnje odkrivanje bolezni, ko so možnosti za uspešno zdravljenje največje. V Društvu OnkoMan opozarjajo, da moški za rakom zbolevajo in tudi umirajo pogosteje kot ženske, hkrati pa se slabše odzivajo na preventivne programe. Zato si prizadevajo "skrhati moško lupino", kot sami pravijo, in spodbuditi odprt pogovor o zdravju, bolezni ter duševnih stiskah, ki pogosto spremljajo diagnozo raka.

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Pogovor ni bil le o bolezni. Bil je pogovor o življenju, odnosih, strahu, pogumu in odgovornosti. O tem, kako hitro se lahko vse spremeni in kako pomembno je, da svojih težav ne pometemo pod preprogo. Matej in Jaka sta s svojo iskrenostjo pokazala, da ranljivost ni znak šibkosti, temveč moči.

Sogovornika sta opozorila tudi na številne predsodke, ki moške odvračajo od preventivnih pregledov. Med njimi je še vedno zelo razširjeno prepričanje, da je prvi pregled za odkrivanje raka prostate zahteven ali neprijeten. V resnici je prvi korak pogosto zgolj preprosta preiskava krvi za določitev vrednosti PSA, ki lahko zdravnike opozori na morebitne spremembe in potrebo po nadaljnjih pregledih. Tudi zaradi takšnih zmot številni moški predolgo odlašajo z obiskom zdravnika, čeprav jim lahko pravočasno ukrepanje bistveno poveča možnosti za uspešno zdravljenje.