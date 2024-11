Zakaj je Matevž Šalehar dobil vzdevek Hamo?

Čeprav je glasbenik, pa še roker po vrhu, za katere še posebej velja, da nikakor niso jutranje ptice, je sam nekoliko drugačen. Matevž Šalehar - Hamo zjutraj rad vstane dovolj zgodaj, da se mu dan začne tako kot ljudem z običajnimi službami. Zakaj pravi, da je pogosto nasičen z logistiko, kako gleda na pisanje besedil s pomočjo umetne inteligence in zakaj pravi, da se bodo ljudje skupine Joker Out kmalu naveličali, je zaupal v POPkastu.

Matevža Šaleharja - Hama na slovenski glasbeni sceni spremljamo že leta. S svojim bandom Hamo & Tribute 2 Love velja za enega najbolj prepoznavnih rock bendov v Sloveniji, od katerih se z veseljem učijo tudi mlajše generacije. A kljub temu, da je na sceni že zelo dolgo, z javnostjo deli le delčke svoje zasebnosti.

'Rad imam, da se mi dan začne tako kot običajnim ljudem' Hamo je glasbenik, kar pomeni, da večino nastopov opravi ponoči in se domov vrača v zgodnjih jutranjih urah. A tudi, če gre spat šele ob peti uri zjutraj, vedno vstane dokaj zgodaj. "Glede na naravo mojega posla sem res zgoden in vem, da moji glasbeni kolegi vstanejo tudi 10 ur za mano," je povedal in dodal, da ima sam rad, da se mu dan začne kot ostalim ljudem. "Da grem lahko kdaj na banko in na pošto," še pošali.

Gost tokratnega POPkasta je bil Matevž Šalehar - Hamo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

'Prej ali slej se bodo ljudje skupine Joker Out naveličali in spet začeli poslušati nas' Sam spada med glasbenike s kilometrino, med prekaljene stare mačke. Vesel je, da za njimi prihajajo novi obrazi, novi bendi. "To, da prihajajo mladi glasbeniki je 'the best'. Če ne bo mladih, ne bo nove glasbe, ne bo novih idej in ne bo novih poslušalcev. Kar je naredil novi val, je dobro tudi za nas. Ljudje se bodo prej ali slej naveličali Joker Out in spet začeli poslušati nas," se je pošalil na račun mlajših glasbenih kolegov, obenem pa takoj priznal, da je njihov velik oboževalec. "Mi smo jih imeli za predskupino, preden so bili tako popularni. Že takoj so me prepričali z energijo," je povedal in pohvalil tudi pevca Bojana Cvjetićanina za njegovo odrsko prezenco.

Vzdevek, ki ga je dobil zaradi nesporazuma z zlatarjem "Moj vzdevek je skrajšana različica besede Hamas," je povedal za začetek in podrobneje razložil, kako točno je dobil vzdevek: "Pred 30 leti smo igrali v Grčiji. Šel sem v neko zlatarno v jakni iz usnja, bil sem neobrit in nosil sem kapo pri 40 stopinjah. Šel sem zamenjat denar in ko sem segel pod jakno po denarnico, se je zlatar tako ustrašil, da je pod pultom pritisnil tipko za klic v sili. Vse je začelo tuliti, alarm se je prižgal in prihiteli so policaji." Pred zlatarno so ga čakali člani benda, ki se jim je situacija zdela tako smešna, da so ga začeli klicati Hamas, a se je z leti vzdevek spremenil v Hamo. "Zdaj veliko ljudi misli, da sem musliman in res mi je všeč njihov izraz na obrazu, ko jim povem, da sem v resnici Matevž," je še v smehu dodal.