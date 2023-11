Milan Zver: Slovenski poslanec, ki v eni državi velja za terorista

Milan Zver nam je v pogovoru povedal, da ta absurdna in nesmiselna obtožba vpliva tudi na njegovo varnost in da so mu svetovali, naj se izogiba potovanjem v nekatere države. Vprašali smo ga, če se je že oborožil, se odzval klicu predsednika svoje stranke Janeza Janše. Pojasnil nam je, da ima orožje že tako rekoč od nekdaj, nekoč je s pištolo celo hodil v službo. Prepričan je, da nas morda že v kratkem čaka, da se bomo morali braniti kar sami. Po njegovem država tega ne opravlja dobro.

Na čem temelji ta občutek ogroženosti in ali niso to pretirane in tudi nevarne pobude in ocene, nas je zanimalo? Predvsem ga skrbi število imigrantov, med katerimi se, kot meni, skrivajo teroristi.

Zakaj je Slovenija dejansko precej neprijazna do sprejema imigrantov, na leto jih v resnici sprejme le peščico? Milan Zver je pojasnjeval še, zakaj je Evropsko komisijo pozval, naj neha financirati nevladne organizacije, ki pomagajo beguncem oziroma, po njegovih besedah, ki tihotapijo begunce? Da so povezane z nekaterimi tajnimi službami, posebej iz Afrike, ki organizirajo posle. So med njimi tudi slovenske nevladne organizacije?

Kako in kdaj so se spremenila njegova politična stališča? Še do leta 1989 je bil član Zveze komunistov, potem skupaj s Pučnikom, Tomšičem postavljal temelje socialdemokracije. Kaj je od tega ostalo danes? Ko velja, da včasih glasuje še bolj "desno" kot to počne skupina, ki ji pripada njegova stranka v parlamentu.