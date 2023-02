Miran Rudan: Minuta je včasih dovolj, da se posloviš od tega življenja

Miran Rudan letos obeležuje 40. obletnico glasbene kariere, v tem obdobju pa je doživel vse od najstniške faze rokerja s kitaro in grivo do pevca na veselicah, ki je prepeval uspešnico Debela deklca. S svojim prepoznavnim raskavim glasom je zaznamoval 80. leta s prepevanjem v skupinah Moulin Rouge, pa Randez Vous in na koncu še v skupini Pop Design, o vstopih in izstopih iz te legendarne skupine pa se je v Popkastu s Simonom Vadnjalom strinjal, da bi lahko posneli kar telenovelo. Namesto tega v teh dneh zaključuje dokumentarni film o svoji življenjski poti z udarnim naslovom Amen.

Slovenski glasbenik Miran Rudan pravi, da je bila ena od prelomnic v njegovem življenju nesreča, ki jo je kot sopotnik brez čelade na glavi doživel ob padcu s skuterjem. Po prebujanju iz kome in dolgem okrevanju v Kliničnem centru je še bolj cenil svoje oboževalce: "Enostavno nisem mogel verjeti. Po takšni poškodbi glave nisem mogel razumeti, da je to res zame – pisem je bilo za dve, tri ogromne vreče." V pogovoru je priznal, da je imel še dolga leta po poškodbi težave s fokusiranjem in jasnim izražanjem misli: "Brez čelade – cepec! To bi rekel vsem tistim, da se jim ne bi to zgodilo – naj se šparajo, ne dirkati. Le minuta je včasih dovolj, da se posloviš od tega življenja." Njegovo življenje je močno zaznamovala tudi nesreča zaradi neprevidnega odpiranja avtomobilskih vrat na kolesarski stezi. Pet mesecev po dogodku je kolesarka preminula, za to pa je bil pogojno obsojen na osem mesecev zapora. "Tudi če v sodbi v imenu ljudstva ni dokazila, da sem kriv, se počutim krivega – izredno," je povedal in dodal: "Če si normalen človek – seveda ti je hudo." icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Za njegov aktualen video za pesem Nekaj najinih stvari je angažiral družinskega ljubljenčka – samojeda Arija, pa tudi zaročenko Anito. V Popkastu je Miran spregovoril tudi o razlogih za odpadlo poroko, ki jo je par načrtoval minulo poletje, zelo odkrit pa je bil tudi o odnosu s pevskim kolegom, a hkrati rivalom Vilijem Resnikom. So med njima kdaj zapele pesti?