Mirko: Rap je ob športu in novinarstvu moj ventil

Vojna in Mirko bo že osma studijska plošča domačega raperja Mirka. Po stripu in knjigi, ki sta izšla s prejšnjima albumoma, ob unikatni naslovnici v podobi ikone, sedaj predstavlja koncept 'živega albuma', ki bo poslušalcu s povezavo na posebno QR kodo omogočil poslušanje dodatnih pesmi, ki bodo na voljo po izidu same plošče.

"Vedno sem imel željo narediti nekaj posebnega, da ni klasičen CD. To je povezano tudi s tem, da je CD kot medij počasi iz mode ali pa iz uporabe, saj ljudje več nimajo predvajalnikov. Zato sem vedno razmišljal, kako narediti stvar bolj zanimivo za poslušalce, predvsem pa za tiste, ki so oboževalci in zbiratelji, ki bodo vedno kupili mojo stvar, ne glede na to, kaj bom naredil. Na takšen način želim tudi njim nekaj dati, zato smo pred časom naredili album v stripu, prejšnja izdaja je bila knjiga, ki je imela dva CD-ja, tokrat pa smo šli še korak dlje in izdali zadevo na USB ključku in QR kodo, kar je inspiracija iz redakcije," je o albumu povedal Mirko, sicer naš kolega iz redakcije 24ur.com.

"Naslov albuma je bila moja besedna igra, ki sem se je spomnil že pred 10 leti. Roman smo brali že v srednji šoli, potem pa sem dobil asociacijo, da dodamo samo še en zlog in bo to naslov enega mojega albuma. Ampak do sedaj niti en ni imel take tematike, da bi ga lahko dal, ker so imeli vsi drugačna sporočila in teme. Ta album pa ima oba pola in sem si rekel, da zdaj pa bo," nam je povedal o izvoru ideje za naslov.