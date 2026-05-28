Mirko: Rap je ob športu in novinarstvu moj ventil

Ljubljana, 28. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Mirko Vorkapić

Slovenski raper Mirko je osmi studijski album napovedal lani, ko je predstavil singel Duša. Dolgo pričakovano ploščo, ki jo je poimenoval Vojna in Mirko, ob 12 novih komadih odlikuje unikatna naslovnica v podobi ikone. Ker Mirku ne zmanjka idej, pa tudi tokrat predstavlja novost - koncept 'živega albuma'.

Vojna in Mirko bo že osma studijska plošča domačega raperja Mirka. Po stripu in knjigi, ki sta izšla s prejšnjima albumoma, ob unikatni naslovnici v podobi ikone, sedaj predstavlja koncept 'živega albuma', ki bo poslušalcu s povezavo na posebno QR kodo omogočil poslušanje dodatnih pesmi, ki bodo na voljo po izidu same plošče.

"Vedno sem imel željo narediti nekaj posebnega, da ni klasičen CD. To je povezano tudi s tem, da je CD kot medij počasi iz mode ali pa iz uporabe, saj ljudje več nimajo predvajalnikov. Zato sem vedno razmišljal, kako narediti stvar bolj zanimivo za poslušalce, predvsem pa za tiste, ki so oboževalci in zbiratelji, ki bodo vedno kupili mojo stvar, ne glede na to, kaj bom naredil. Na takšen način želim tudi njim nekaj dati, zato smo pred časom naredili album v stripu, prejšnja izdaja je bila knjiga, ki je imela dva CD-ja, tokrat pa smo šli še korak dlje in izdali zadevo na USB ključku in QR kodo, kar je inspiracija iz redakcije," je o albumu povedal Mirko, sicer naš kolega iz redakcije 24ur.com.

"Naslov albuma je bila moja besedna igra, ki sem se je spomnil že pred 10 leti. Roman smo brali že v srednji šoli, potem pa sem dobil asociacijo, da dodamo samo še en zlog in bo to naslov enega mojega albuma. Ampak do sedaj niti en ni imel take tematike, da bi ga lahko dal, ker so imeli vsi drugačna sporočila in teme. Ta album pa ima oba pola in sem si rekel, da zdaj pa bo," nam je povedal o izvoru ideje za naslov.

Preberi še 'Vsak človek je za seboj pustil sled in soustvarjal realnost, v kateri živimo'

Mirko pa ni le umetnik, ampak tudi trener tajskega boksa in novinar naše redakcije. "Sem pol človek in pol mašina. Najprej sem bil športnik in do 30. leta je to bila moja primarna dejavnost in sem se s tem ukvarjal profesionalno. Zdaj zase treniram manj, predvsem zato, ker sem trener in veliko časa posvetim njim, zato ni tolikšnega napora, kot je bil včasih, ko sem tekmoval. Novinarstvo pa je 24-urni posel. Vedno bereš in spremljaš, tudi ko nisi v službi in si ves čas v tem. Rap oziroma glasba pa mi je kot ventil. Če je novinarstvo delo in tudi šport je resna stvar, ker si ves čas odgovoren za tekmovalca in je neke vrste stres, potem pride rap, ki pa je za sproščanje ventilov. Na koncu pa zmešam vse skupaj," pravi.

Več o plošči, ustvarjanju, idejah in Mirkovem delu pa v POPKASTU.

