Mitja Okorn o snemanju: 'Smeh na prizorišču, drek na ekranu'

Na spletni strani IMDB najdemo ob imenu Mitja Okorn še eno ime: Dimitrij Potočnik , ki ga je slovenski režiser uporabil, ko se je moral podpisati pod film, za katerega je sicer napisal scenarij, ga pa ni režiral. "Film so zamaskirali, zato se nisem hotel podpisati s svojim imenom. Uporabil sem mamin dekliški priimek in rusko različico svojega imena," je o eni svojih filmskih stvaritev, na katero ni ponosen, povedal Mitja. Film je bil tako katastrofalen, da je zaspal na ogledu lastnega filma.

Film govori o boksarju, ki ni želel ponoviti očetovih napak in je v 80. letih iz komunistične Poljske z ženo pobegnil iskat priložnost v Anglijo, kjer je želel postati svetovni prvak. "Boksar je tak kot vsi moji filmi, v prvem delu je bolj zabaven, potem pa žalosten," nam skoraj kvari ogled režiser in ga označi za 'srce parajočega', kar obeta že napovednik. Snemali so ga 10 dni, v malem mestu na jugu Poljske, le dva dneva v Londonu, v ekipi pa je imel tudi dva Slovenca, Jana Belcla , s katerim sodeluje že leta, in Luko Velerja .

V šoli je bil problematičen, nikoli ni mogel biti pri miru, a vseeno mu je uspelo

"Če bi še enkrat hodil v šolo, bi fejst poslušal," pravi samouk, ki je svojo kariero ustvaril brez šole. Priznava namreč, da je bil v šoli problematičen, saj ni mogel biti pri miru. Kako se bo zagovarjal pred svojo hčerjo, ko mu bo rekla, da je njemu uspelo, ne da bi hodil v šolo? "V šolah bi morali otroke učiti, kako kaj najti na spletu in potem še kako preveriti, če stvar drži," je razkril in obenem dodal, da če bi sam še enkrat hodil v šolo, bi šel na študij psihologije, ker to je ena od stvari, ki jo najbolj potrebuješ kot režiser. "Poljski pregovor pravi: smeh na prizorišču, drek na ekranu. Pri meni se nihče ne smeje na snemanju, pri meni je zelo težko. To je zato, ker meni ni vseeno," je zaključil.

