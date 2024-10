'MMA je unikaten, saj se boriš tako s tekmecem kot s samim seboj'

Rok Krušič je, preden se je decembra leta 2019 odločil za daljši odmor, veljal za enega najbolj perspektivnih slovenskih borcev. Zdaj se, še zmeraj star vsega 25 let, vrača v kletko in želi potrditi svoj razkošen talent. Za šport ga je sicer navdušil njegov starejši brat Lemmy Krušič . "Zasluge, da sem začel z MMA-jem, gredo definitivno Lemmyju. Že prej sem bil zelo športno aktiven, a sem zelo rad jedel. Potem pa me je Lemmy povabil na trening, samo da si ga ogledam. Takrat še v stari telovadnici v Šiški pri Petru Cakiču, trening je vodil Carlos Maia. Lemmy me je pripeljal na trening, vzel s seboj dodatno opremo, mi ukazal, da se moram preobleči, in takrat sem se zaljubil v ta šport. Ni mi dal izbire in to je bilo v tistem trenutku edino pravilno," je v Popkastu zaupal mlajši izmed bratov Krušič.

Za to borbo se je pripravljal skupaj z Janom Berusom, ki bo na VFN 10 nastopil v glavni borbi večera in se bo boril za sploh prvi naslov prvaka v hitro rastoči slovenski organizaciji. Berus trenutno velja za največji potencial slovenskih mešanih borilnih veščin in za kandidata, ki bi se lahko kot prvi Slovenec prebil v UFC. "To je želja vsakega borca. Mislim, da imamo pravo ekipo, ki bi lahko dala odgovor na to vprašanje. Lahko bi bila to jaz ali Jan. Privoščim pa vsakemu, ki bi mu to uspelo. Upam, da se bo to zgodilo čim prej. Fantje so zagnani, to vidimo tudi, ko pogledamo ostale borce. Včasih tega sploh ni bilo. Mislim, da imamo pravi nabor borcev, da spravimo nekoga v UFC in tudi tam naredimo 'raztur'," je zaključil Krušič.

V Popkastu je sicer spregovoril tudi o vrednotah, ki so mu jih dale mešane borilne veščine, o pripravah na borbo in še precej podrobneje o odnosu s svojim bratom Lemmyjem. Vabljeni k ogledu.