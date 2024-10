'Psa se enostavno ne kupuje na spletu'

"Pes je edino bitje, ki ima človeka raje kot samega sebe," ob svetovnem dnevu živali opominjata Igor Frelih in Urška Razingar iz Raziskovalnega inštituta pes. V najnovejšem POPkastu sta spregovorila o odgovornem lastništvu, problematiki kupovanja pasjih mladičkov na spletu, o nedavnih primerih mučenja in razlogih, zakaj se to še vedno dogaja. Pa tudi o izgubi in žalovanju za človekovim najboljšim prijateljem.

"Pes ni samo prikupen mladiček. Ima potrebe, potrebuje hrano, sprehode ob vsakem vremenu, mora biti socializiran, mora v šolo, joka, grize, uničuje ... Ko pride v fazo odraščanja, pride s tem še kup drugih težav ... Nekateri ljudje se tega naveličajo, rečejo, da se tega ne grejo in psi potem na žalost pristanejo v zavetišču, ali še huje: jih kam odvržejo," sta v tokratnem POPkastu povedala Igor Frelih in Urška Razingar iz Raziskovalnega inštituta pes. Skupaj s še eno članico Tino Klepac so inštitut ustanovili pred tremi leti, s kampanjo Pes ni igrača pa otroke in njihove starše opozarjajo na odgovorno lastništvo – pogosto se namreč zgodi, da otrok dobi psa, ki pa kmalu postane breme staršev.

Mladino je treba naučiti odgovornosti in otrok, ki bo to osvojil, bo odgovoren na vseh področjih v življenju, ne samo tukaj, je prepričan Frelih.

Kako pa naj starši preverijo, ali je njihov otrok pripravljen na takšno obveznost? "Nekoč sva se s Tino sprehajala na Jezerskem in srečala mamo in sina. Sin je imel v rokah povodec, psa pa ni bilo nikjer. In ker se mi je malo dozdevalo, kam ta zgodba pelje, sem ju ogovoril. Povedala sta mi, da je mama sinu rekla, da če bo tri mesece zjutraj eno uro pred šolo in eno uro zvečer pred spanjem hodil na sprehod brez psa, samo s povodcem, bo psa dobil. Na žalost ne vem, ali ga je potem dejansko dobil, ampak gre za resnično anekdoto, ki je izvedljiva tudi v praksi," svetuje. Poleg časa, ki mu ga moramo posvetiti, je pes tudi strošek, opominjata sogovornika. "Ampak če nanj gledaš skozi to, da je strošek, ga raje sploh ne imej. To je pač del življenja, del odgovornega lastništva," opozarja Razingarjeva, sicer tudi kinologinja. Če nimamo časa zanj, je po njenih besedah bolje, da gremo občasno v kakšno zavetišče in tam sprehodimo psa.

Naša gosta sta spregovorila tudi o problematiki pasjih farm in kupovanju pasjih mladičkov prek spleta. "Če pokličeš na telefonsko številko in poveš, da kličeš zaradi kužka, pa ti glas na drugi strani reče, katerega bi pa imeli, potem takoj veš, da je to preprodajalec, in rečeš hvala lepa, na svidenje," je jasna Razingarjeva. Vse, ki se odločate za nakup pasjega mladička, poziva, da se dobro pozanimajte, vedno jih kupujte osebno in se s prodajalci ne dobivajte na nekih počivališčih ali parkiriščih. "Psa se enostavno ne kupuje na spletu!"

Ti mladički so namreč mešančki, ki se jim pozneje lahko razvijejo bolezni, prav tako so njihove mame, ki živijo v grozljivih razmerah, nanje prenesle vse svoje travme. Na koncu boste psa, ki ste ga kupili za 500 evrov, s stroški zdravljenja krepko preplačali in zanj odšteli več, kot bi za rodovniškega psa z vsemi papirji, še pojasni.

V zavodu Raziskovalni inštitut pes si sicer prizadevajo tudi za vključevanje psov v javni prevoz, kar je marsikje izven Ljubljane še vedno izziv, in brezplačno cepljenje proti steklini za vse pse, ki so v službi človeka, torej za reševalne pse, pse pomočnike invalidov in slepih, terapevtske pse ... Izpostavljajo tudi pomembno vlogo psov za čustveno podporo pri izboljšanju duševnega zdravja in kakovosti življenja posameznikov, ki se soočajo z duševnimi izzivi.

Frelih in Razingarjeva sta v našem studiu spregovorila tudi o zastarelih zakonih, ki mučiteljem živali ne prepovedujejo nadaljnjega lastništva, in lastnikom, ki pse doživljajo kot družinske člane, svetovala, kako preboleti izgubo svojega pasjega prijatelja. S seboj v studio pa sta pripeljala tudi psa Barta, posvojenčka iz zavetišča, ki je ves čas pogovora potrpežljivo čakal na svojem mestu.

