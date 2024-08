Monika Avsenik: Včasih se raje predstavim brez priimka

OGLAS

Monika Avsenik je v glasbi resda že od rane mladosti, a na samostojno pot se je odločila stopiti šele sedaj. V zadnjem letu je namreč predstavila kar dve svoji pesmi, nastopila na festivalu Melodije morja in sonca, obenem pa pridno dela tudi kot učiteljica v šoli. In čeprav jo ljudje na cesti velikokrat ustavijo in ji čestitajo za odlično izveden nastop z Ansamblom Saša Avsenika, ni ona tisto dekle, ki poje v skupini njenega brata. "Marsikdo tako misli zaradi mojega priimka in ker imava obe dolge lase. Velikokrat sem bila z njimi na odru, a še vedno dobivava sporočila, ko naju ljudje zamenjujejo," je priznala o pogosti menjavi z Lucijo Selak in obenem dodala, da ne Lucije ne nje ne Saša to pretirano ne moti.

Monika Avsenik je bila gostja POPkasta. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Najbolj znana slovenska glasbena družina in sodelovanje z bratom ter očetom Mlada Gorenjka se je rodila v družini Avsenik in zaradi imena, ki sta ga njen dedek in njegov brat poslala v svet, živela v zelo znani družini. Z glasbo so povezani vsi, zato se je že zgodilo, da je na odru stala tako z očetom kot tudi z bratom. "Sašo se včasih izkaže za bolj zaščitniškega, kot si morda predstavljam. Zanimivo je imeti brata, s katerim imaš osebni, pa tudi poslovni odnos. Kot starejši brat se čuti tudi odgovoren, da mlajšo sestrico spravi v red," je zaupala in dodala, da je imela podoben občutek tudi pri sodelovanju z očetom. "Tudi pri očetu čutim obe plati. Kot starš mi nudi podporo, verjame vame, po drugi strani pa je zelo kritičen, zato imam do njega veliko spoštovanja," je priznala. 'Včasih se raje predstavim brez priimka' Čeprav je na svojo družino in korenine ponosna, pa se občasno raje predstavi brez priimka. "Sama se smatram za tiho, mirno, včasih celo sramežljivo in pozornost, ki je prišla z mojim priimkom, mi je bila hitro preveč," je bila iskrena. Hvala bogu je imela samo dobre izkušnje, a v srednji šoli so jo večkrat izpostavljali drugi. "Se spomnim, da se je sošolka začela dreti, da sem Avsenikova vnukinja, in takrat si pozornosti res nisem želela," je povedala in dodala: "Želim, da me ljudje poznajo po meni in ne po moji družinski tradiciji."

Spremljevalna pevka Jana Plestenjaka, ki uči v šoli Monika poje spremljevalne vokale pri Janu Plestenjaku in Gregorju Ravniku ter nastopa v skupini Perpetuum Jazzile, poleg tega pa je vsako dopoldne v šoli. "Združiti oba svetova ni tako enostavno," je povedala že takoj ob vprašanju, kako je kot pevka delati tudi v šoli. Obenem je poudarila, da sama v tem uživa, a da je naporno in da ti vzame veliko energije. "Učim vse, ne samo glasbe. Najmanj rada učim glasbo, najraje pa matematiko in slovenščino," je povedala in razkrila, da jo učenci sicer spremljajo na glasbeni poti, a jih s tem ne obremenjuje. "Starši s tem nimajo težav in tudi z njimi nisem imela slabih izkušenj," je veselo zaključila.