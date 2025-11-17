'Sezona motoGP na steroidih'

Dolga in zanimiva sezona motoGP, ki je postregla s sedmimi različnimi zmagovalci, je končana. Terenska novinarka Eva Koderman Pavc in komentatorja David Stropnik ter Peter Kavčič so v POPkastu strnili vtise in že oddali svoje drzne napovedi za leto 2026.

Z 22. letošnjo dirko, Veliko nagrado Valencije, se je končala sezona motoGP, ki jo je zaznamoval zgodovinski povratek Marca Marqueza. 32-letni Španec je v svoji prvi sezoni s tovarniško ekipo Ducati deklasiral tekmece in osvojil deveti naslov svetovnega prvaka, sedmega v motoGP, s katerim se je na večni lestvici izenačil z nekdanjim velikim rivalom Valentinom Rossijem. Komentatorja David Stropnik in Peter Kavčič ter novinarka Eva Koderman Pavc so tudi to sezono podrobno spremljali dogajanje in svoja opažanja strnili v POPkastu.

Vzpon Marqueza in polom Bagnaie

Čeprav talent Marca Marqueza nikoli ni bil vprašljiv, so pred začetkom sezone le redki napovedali takšno prevlado španskega dirkača, kakršno smo nato spremljali. Čeprav je zaradi poškodbe roke izpustil zadnja štiri prizorišča, je imel svetovni prvak na koncu velikih 78 točk prednosti pred podprvakom in mlajšim bratom Alexom Marquezom, ki je bil nedvomno presenečenje letošnje sezone. Na drugi strani Francesco Bagnaia ni upravičil visokih pričakovanj in je zgolj dvakrat zmagal na glavni dirki ter končal na skromnem 5. mestu v skupnem seštevku.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert









POPkast po koncu sezone motoGP icon-picture-layer-2 1 / 6

Odsotnost Martina, preporod Bezzecchija

Beseda je seveda tekla tudi o ekipi Aprilia, ki je bila letos glavni tekmec Ducatiju. Marco Bezzecchi je imel odličen drugi del sezone, trikrat je stopil na najvišjo stopničko in osvojil bronasto medaljo v prvenstvu, svojo drugo, in že nakazal, da bo v prihodnji sezoni treba računati nanj.

Napovedi za leto 2026