Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
POPKAST

'Sezona motoGP na steroidih'

Ljubljana, 17. 11. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Eva Koderman Pavc , David Stropnik
Komentarji
3

Dolga in zanimiva sezona motoGP, ki je postregla s sedmimi različnimi zmagovalci, je končana. Terenska novinarka Eva Koderman Pavc in komentatorja David Stropnik ter Peter Kavčič so v POPkastu strnili vtise in že oddali svoje drzne napovedi za leto 2026.

Z 22. letošnjo dirko, Veliko nagrado Valencije, se je končala sezona motoGP, ki jo je zaznamoval zgodovinski povratek Marca Marqueza. 32-letni Španec je v svoji prvi sezoni s tovarniško ekipo Ducati deklasiral tekmece in osvojil deveti naslov svetovnega prvaka, sedmega v motoGP, s katerim se je na večni lestvici izenačil z nekdanjim velikim rivalom Valentinom Rossijem. Komentatorja David Stropnik in Peter Kavčič ter novinarka Eva Koderman Pavc so tudi to sezono podrobno spremljali dogajanje in svoja opažanja strnili v POPkastu.

Vzpon Marqueza in polom Bagnaie

Čeprav talent Marca Marqueza nikoli ni bil vprašljiv, so pred začetkom sezone le redki napovedali takšno prevlado španskega dirkača, kakršno smo nato spremljali. Čeprav je zaradi poškodbe roke izpustil zadnja štiri prizorišča, je imel svetovni prvak na koncu velikih 78 točk prednosti pred podprvakom in mlajšim bratom Alexom Marquezom, ki je bil nedvomno presenečenje letošnje sezone. Na drugi strani Francesco Bagnaia ni upravičil visokih pričakovanj in je zgolj dvakrat zmagal na glavni dirki ter končal na skromnem 5. mestu v skupnem seštevku.

Odsotnost Martina, preporod Bezzecchija

Beseda je seveda tekla tudi o ekipi Aprilia, ki je bila letos glavni tekmec Ducatiju. Marco Bezzecchi je imel odličen drugi del sezone, trikrat je stopil na najvišjo stopničko in osvojil bronasto medaljo v prvenstvu, svojo drugo, in že nakazal, da bo v prihodnji sezoni treba računati nanj.

Napovedi za leto 2026

Eva, David in Peter so še pred prvimi testiranji za sezono 2026 oddali svoje napovedi v prvenstvu. Zanimivo sta Eva in David napovedala enako, medtem ko Peter verjame, da bo imel Bagnaia boljšo sezono od letošnje.

popkast motogp
  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
17. 11. 2025 21.18
+0
Na steroidih je lahko samo kolesarska sezona.
ODGOVORI
1 1
Spijuniro Golubiro
17. 11. 2025 20.32
+0
Kaj naj rečem. Daleč najboljši komentatorji ever.
ODGOVORI
2 2
Stojadina-sportiva
17. 11. 2025 21.07
Drsita v supermoto stilu.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330