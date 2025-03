MRFY: Zelo smo napredovali in smo dobri

MRFY niso definicija Murphyjevega zakona, saj pri njih ne gre vse narobe. So ena najbolj prepoznavnih glasbenih skupin tega časa, da jim gre dobro, pa dokazuje tudi to, da so pravkar izdali tretji album, ki so ga poimenovali Helo. Na njem je 14 pesmi, ki so že med najbolj poslušanimi na priljubljeni glasbeni pretočni platformi, v zadnjih treh letih, ko je nastajal, pa so moči ponovno združili s producentom Žaretom Pakom.