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POPKAST

Mundiala je konec, čas je za resen nogomet

Ljubljana, 22. 07. 2026 16.17 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Jan Lukač Jakob Batič +1
POPkast o uvodnih tekmah svetovnega prvenstva

Konec je svetovnega prvenstva v nogometu. Največji športni praznik na svetu, ki pa so ga letos s svojim šikaniranjem do neke mere negativno zaznamovali vodilni možje. V najnovejšem POPkastu smo poleg sklepnega dejanja mundiala veliko pozornosti namenili tudi začetku slovenskega državnega prvenstva in udejstvovanju naših klubov v evropskih kvalifikacijah.

Slavje Špancev
Slavje Špancev
FOTO: AP

Ob vsem kaosu svetovnega prvenstva, ki sta ga v nekaj več kot mesecu dni uspeli sproducirati Mednarodna nogometna zveza (FIFA) in ameriški predsednik Donald Trump, smo v POPkastu veliko besed namenili sklepnemu dejanju največjega športnega dogodka na svetu. Vsi smo si bili enotni, da je rdeča furija popolnoma zasluženo prišla do drugega naziva svetovnih prvakov, potem ko je v velikem finalu nadigrala Argentino in slavila z 1:0.

Ali je največji in najobsežnejši mundial doslej izgubil na svoji čarobnosti? Tako meni naš novinar Jan Lukač, ki poudarja, da vse kontroverze, ki so jih glavni možje zagrešili na svetovnem prvenstvu, odvzamejo od največjega športnega praznika na svetu.

Že pred finalom mundiala se je začelo tudi slovensko državno prvenstvo. V uvodnem krogu sta remizirala oba glavna pretendenta za končno slavje Maribor in Celje, klavrno pa je sezono začela ljubljanska Olimpija, ki je še petič zapored klonila proti mestnemu tekmecu Bravu. Ob sržu elitnega svetovnega nogometa Slovenci hitro zapostavimo našo ligo, ki jo vedno pestijo težave, kar se tiče obiskanosti tekem.

Preberi še Sporočilo Miša Brečka, ki bi ga moral slišati vsak

Jakob Batič je citiral novopečenega stratega zmajev Miša Brečka, ki si želi, da bi začeli bolj ceniti lokalne klube in bolj masovno obiskovati tekme prve slovenske lige. Nekaj besed smo namenili tudi slovenskim predstavnikom v kvalifikacijah za evropska tekmovanja.

V ospredju je bil seveda prvi obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, v katerem se bo Celje v Albaniji pomerilo z Egnatio. Srečanje boste lahko od 20.50 naprej spremljali na Kanalu A in VOYO.

Kvalifikacije za UEFA Egnatia - Celje
Kvalifikacije za UEFA Egnatia - Celje
FOTO: VOYO
popkast sp 2026 slovenska prva liga celje

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KOMENTARJI1

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Tomvojo
22. 07. 2026 16.32
Ja, ta fuzbal je bil na nivoju Olimpije in Maribora.
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