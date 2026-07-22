Mundiala je konec, čas je za resen nogomet

Ob vsem kaosu svetovnega prvenstva, ki sta ga v nekaj več kot mesecu dni uspeli sproducirati Mednarodna nogometna zveza (FIFA) in ameriški predsednik Donald Trump, smo v POPkastu veliko besed namenili sklepnemu dejanju največjega športnega dogodka na svetu. Vsi smo si bili enotni, da je rdeča furija popolnoma zasluženo prišla do drugega naziva svetovnih prvakov, potem ko je v velikem finalu nadigrala Argentino in slavila z 1:0.

Ali je največji in najobsežnejši mundial doslej izgubil na svoji čarobnosti? Tako meni naš novinar Jan Lukač, ki poudarja, da vse kontroverze, ki so jih glavni možje zagrešili na svetovnem prvenstvu, odvzamejo od največjega športnega praznika na svetu.