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POPKAST

'Na nitki visi podoba slovenske družbe'

Ljubljana, 12. 10. 2026 13.27 pred 19 minutami 2 min branja 15

Avtor:
Rene Markič
Tomaž Deželan

Kdo je po referendumskem rezultatu dvakrat za in dvakrat proti zmagovalec in kdo poraženec? Oboje od naštetega so po besedah Tomaža Deželana državljani, ob tem pa so "zagotovo poraženke vse politične stranke", ocenjuje. Zakaj? In zakaj, kot pravi, na nitki visi podoba slovenske družbe?

Referendumska nedelja se je z izidi prelila v ponedeljek. Šele zjutraj je postalo znano, da so volivci zavrnili ukinitev RTV-prispevka. S tem pa se je rezultat obeh polov izenačil. Koalicija slavi dvakrat za pri referendumih o pogojevanju denarne socialne pomoči in omejevanju volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, opozicija pa pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi in o posvetovalnem o RTV-prispevku.

"Postali smo del resničnostnega šova, ki mu pravimo politika, ima pa značilnost Lige prvakov, morda kakšnega finala v Istanbulu med Liverpoolom in Milanom." S temi besedami je predstojnik Katedre za analizo politik in javno upravo na ljubljanski FDV Tomaž Deželan opisal "fotofiniš", v katerem rezultata do konca ni bilo mogoče napovedati.

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Težava nastane pri močni razdvojenosti, ki se je, tako Deželan, pokazala tudi pri izidih tokratnih referendumov. Kot pravi, pri nobenem od četverice referendumov nismo dobili prepričljivega rezultata, "kar pomeni, da tudi različne strategije strank vendarle niso uspele".

Tomaž Deželan
Tomaž Deželan
FOTO: Aljoša Kravanja

Zmagovalci in poraženci

Kdo je nedeljo zaključil z zmago in kdo s porazom? Odgovor, če gre sklepati po besedah Deželana, ni enoznačen.

"Sam menim, da so zmagovalci državljani in poraženci državljani. Dejansko se vsi po eni strani počutimo malo pomirjeno, po drugi strani imamo grenkobo. Zagotovo so pa vse politične stranke poraženke. Ker so uspele pripeljati državljane do te točke, da dejansko na nitki visi podoba slovenske družbe, kjer se ne moremo zediniti niti o najbolj fundamentalnih vprašanjih, s katerimi se soočamo v tem trenutku. Menim, da je potrebna streznitev političnega razreda," je poudaril.

Tomaž Deželan
Tomaž Deželan
FOTO: Aljoša Kravanja

Visoka udeležba, a kaj pove?

Volilna udeležba je bila po za zdaj še neuradnih podatkih izjemno visoka, veliko mobilizacijo je bilo zaznati tudi ob nekaterih drugih nedavnih volitvah.

"Gre pa pri tako visoki mobilizaciji civilne družbe tudi za znak, ko civilna družba opozarja oziroma se krčevito bori za ohranjanje demokracije. In to videvamo vsepovsod po Zahodu oziroma zahodnih političnih sistemih," meni Deželan.

Je demokracija v krizi? Kdo jo rešuje? In kako bo na prihodnje volilne udeležbe vplivala inflacija referendumov? Več o tem v POPkastu, v katerem Tomaž Deželan med drugim govori tudi o politični kulturi pri nas in o svetovnih vplivih populizmov na slovensko politiko.

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tomaž deželan popkast referendum

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KOMENTARJI15

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Agent Provokator
12. 10. 2026 13.50
SVOBODA medijev je NEPRECENLJIVA.... to spoznaš, kadar vsi mediji postanejo podobni oblasti.!!!
Odgovori
0 0
Allahu akbar.
12. 10. 2026 13.47
Mi smo zadovoljni.Zdaj pa na referendumu za burke.
Odgovori
-1
0 1
janezdollar
12. 10. 2026 13.47
Dokler nam bodo vladali paraziti, ki so se na oblast prislinili zgolj zaradi laži in prevar, bo podoba Slovenije nizko kot še nikoli… 🤮🤮🤮 A res kdo pričakuje, da bi takšni “ljudje” lahko naredili kaj dobrega za narod? 😂 Včerajšnji referendumi so samo pokazali, da je to začetek njihovega dokončnega konca…
Odgovori
+2
2 0
DK48
12. 10. 2026 13.41
Se strinjam z g.Deželanom.
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
12. 10. 2026 13.41
ko je propaganda močnejša od resničnih argumentov ni zmagovalcev in ne poražencev...zmagajo le "močnejši zvočniki".....
Odgovori
+1
1 0
peglezn
12. 10. 2026 13.40
strinjam 100%, kot sem že parkrat napisal... ne vem, če kdaj in sploh kako se bomo pri nas še karkoli zmenili. Kot v najslabšem reality show-u...
Odgovori
+1
1 0
Jermen
12. 10. 2026 13.39
Desnica Resnica vam je zrihtala haha
Odgovori
+2
3 1
Nikobikavsnil
12. 10. 2026 13.37
Glavno da smo ljubitelje ovac na vse možne načine vsaj malo onemogočili.
Odgovori
+0
2 2
Vrhovni poveljnik
12. 10. 2026 13.35
Nujno potrebujemo prave desne stranke, ne pa teh kriminalnih moralno-etičnih pokvek.
Odgovori
+6
8 2
Bolfenk2
12. 10. 2026 13.34
Poraženci smo vsa gospodinjstva ker bomo še naprej plačevali 170 evrov vsako leto za RTV.
Odgovori
-2
8 10
Mclaren
12. 10. 2026 13.36
Nekateri se ne damo kupit za 14 evrov na mesec.
Odgovori
+4
7 3
Vrhovni poveljnik
12. 10. 2026 13.37
Ti si bol poražen že ob rojstvu, saj te je pomanjkanje miselnih kapacitet naredilo za zvestega janšista.
Odgovori
+2
4 2
blef
12. 10. 2026 13.44
Nekateri ne gledamo RTV.
Odgovori
-2
0 2
petb
12. 10. 2026 13.46
Pod to koalicijo plačaš za bencin toliko več vsak mesec. In še to. Veliko volivcev, ki je glasovali za ukinitev RTV prispevka, pa dnevno porabi za cigarete več, kot je mesečna naročnina RTV.
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+1
1 0
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