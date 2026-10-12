Referendumska nedelja se je z izidi prelila v ponedeljek. Šele zjutraj je postalo znano, da so volivci zavrnili ukinitev RTV-prispevka. S tem pa se je rezultat obeh polov izenačil. Koalicija slavi dvakrat za pri referendumih o pogojevanju denarne socialne pomoči in omejevanju volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, opozicija pa pri zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi in o posvetovalnem o RTV-prispevku. "Postali smo del resničnostnega šova, ki mu pravimo politika, ima pa značilnost Lige prvakov, morda kakšnega finala v Istanbulu med Liverpoolom in Milanom." S temi besedami je predstojnik Katedre za analizo politik in javno upravo na ljubljanski FDV Tomaž Deželan opisal "fotofiniš", v katerem rezultata do konca ni bilo mogoče napovedati.

Težava nastane pri močni razdvojenosti, ki se je, tako Deželan, pokazala tudi pri izidih tokratnih referendumov. Kot pravi, pri nobenem od četverice referendumov nismo dobili prepričljivega rezultata, "kar pomeni, da tudi različne strategije strank vendarle niso uspele".

Tomaž Deželan FOTO: Aljoša Kravanja

Zmagovalci in poraženci

Kdo je nedeljo zaključil z zmago in kdo s porazom? Odgovor, če gre sklepati po besedah Deželana, ni enoznačen. "Sam menim, da so zmagovalci državljani in poraženci državljani. Dejansko se vsi po eni strani počutimo malo pomirjeno, po drugi strani imamo grenkobo. Zagotovo so pa vse politične stranke poraženke. Ker so uspele pripeljati državljane do te točke, da dejansko na nitki visi podoba slovenske družbe, kjer se ne moremo zediniti niti o najbolj fundamentalnih vprašanjih, s katerimi se soočamo v tem trenutku. Menim, da je potrebna streznitev političnega razreda," je poudaril.

Tomaž Deželan FOTO: Aljoša Kravanja

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