Kaj je 'šef' Hrobi pripravljal v kuhinji, da so Slovenci tako hitri?

Že od priprav v Čilu, kjer so videli, da so Slovenci lahko zelo hitri. A treningi so eno, iztisniti iz sebe maksimum na tekmi, pa je nekaj povsem drugega. Ko je Miha Hrobat s startno številko 1 v Beaver Creeku stopil na najnižjo stopničko zmagovalnega odra, je vlil nekaj prepotrebne samozavesti vsem v reprezentanci, nekaj tistega, kar je očitno 'zaužil' Martin Čater, ki je v Val Gardeni, s startno številko 42, ciljno črto prečkal s 5. časom. Vsega štiri stotinke od najnižje stopničke zmagovalnega odra, še stotinka več ga je ločila od 2. mesta, dosežka, ki ga je v sezoni 2012/13 dosegel Rok Perko.

Nejc Naraločnik je bil na progi Saslong stotinko oddaljen od točk svetovnega pokala, Rok Ažnoh se na razmere v svetovnem pokalu šele dobro privaja. "Res je dober občutek, ko se sezona tako začne. Po mojem tretjem mestu je bila pot iz Beaver Creeka zanesljivo bolj prijetna, kot če ne bi dosegli vrhunskega rezultata," je v POPkastu povedal 29-letni Kranjčan, ki je z rezultatom zelo dobro vplival na preostanek ekipe. Na drugi tekmi sezone je eksplodiral Čater. "Ko sem prečkal ciljno črto, sem se počutil izjemno. Res dober občutek. Dvignil sem roke tako, kot Rok Perko pred leti. Res, da nisem bil tako uspešen kot on, saj je bil takrat drugi. Sam pa sem bil blizu temu dosežku, nekaj stotink, ampak vseeno je to peto mesto zame nekaj izjemnega," je dodal 32-letni Celjan.

Hrobi se izjemno znajde za štedilnikom

Danes med predstavniki elite hitrih disciplin ni tekmovalca, ki se ni vprašal, kaj so Slovenci jedli v pripravljalnem obdobju, da so ujeli tako dobro formo na začetku sezone. Praviloma so dobre rezultate dosegali šele v začetku koledarskega leta, ko se je sezona prevešala v drugi del. "Miha Hrobat je zelo dober kuhar. Dobro smo jedli v pripravljalnem obdobju. Je bil kar šok, ko smo prišli v hotele v Ameriki. Se nam je kar kolcalo po dnevih, ko smo bili na pripravah v Čilu," je dejal Čater in dodal: "Pripravi vrhunske testenine karbonara in speče izjemno dober steak."