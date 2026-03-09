Nagajanje nasprotnika Slovenca vedno podžge

19 točk, od tega 6 doseženih z blokom, 1 z asom. Ne, to ni statistika koga od sprejemalcev ACH Volleyja, ampak statistika srednjega blokerja Alena Pajenka s tekme proti turškemu velikanu Fenerbahceja. Pri 39 letih igra izjemno, pomaga mladim soigralcem z izkušnjami, jih usmerja, predvsem pa, ko obleče oranžni dres, vedno daje vse od sebe.

Sezono je začel v družbi Janža Janeza Kržiča, na obračunu četrtfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) sta združila moči z njegovim mlajšim bratom Joštom. "Ni pomembno kdo igra, pomemben je razplet tekme," je bil v POPkastu jasen Alen Pajenk in dodal: "To kar smo naredili na prvi tekmi je zgodovina. Začne se z nič proti nič. S takšno miselnostjo vstopamo v obračun, ki bo zanesljivo izjemno zahteven. Fenerbahče je še vedno izjemna zasedba, zelo kakovostnih posameznikov, v kar so se lahko gledalci prepričali v Tivoliju. Povratni obračun pa bo še neprimerno težji."