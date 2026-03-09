Nagajanje nasprotnika Slovenca vedno podžge

19 točk, od tega 6 doseženih z blokom, 1 z asom. Ne, to ni statistika koga od sprejemalcev ACH Volleyja, ampak statistika srednjega blokerja Alena Pajenka s tekme proti turškemu velikanu Fenerbahceja. Pri 39 letih igra izjemno, pomaga mladim soigralcem z izkušnjami, jih usmerja, predvsem pa, ko obleče oranžni dres, vedno daje vse od sebe.
Sezono je začel v družbi Janža Janeza Kržiča, na obračunu četrtfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV) sta združila moči z njegovim mlajšim bratom Joštom. "Ni pomembno kdo igra, pomemben je razplet tekme," je bil v POPkastu jasen Alen Pajenk in dodal: "To kar smo naredili na prvi tekmi je zgodovina. Začne se z nič proti nič. S takšno miselnostjo vstopamo v obračun, ki bo zanesljivo izjemno zahteven. Fenerbahče je še vedno izjemna zasedba, zelo kakovostnih posameznikov, v kar so se lahko gledalci prepričali v Tivoliju. Povratni obračun pa bo še neprimerno težji."
Čuturić opozoril na morebitne igrice
Odbojkarji ACH Volleyja so v letošnji sezoni že začutili, da ključnimi tekmami gostovanje ni le tekma, ampak se boj začne že v istem trenutku, ko letalo, ali pa avtobus pristane na prizorišču dvoboja. "Jasno je, da kakšen sodnik dobi kakšno dodatno kosilce, da je že nekaj dni pred tekmo na prizorišču dvoboja," se je morebitnih igric, ki se utegnejo zgoditi v času do povratnega obračuna, dotaknil Jasmin Čuturić, ki še ni pozabil sezone 2006/07, ko so s takrat Autocommercom igrali v osmini finala pokala Top Teams ravno proti Fenerju.
"Ja, spomnim se tiste tekme. Veliko težav je bilo. To je del igre. Ampak bolj, kot to je pomembno, da smo Slovenci narejeni tako, da nas krivice samo še podžgejo. Saj vemo, kako je bilo s tisto smučko Domna Prevca," je dodal nekdanji sprejemalec slovenske izbrane vrste. Pajenk se je ob tem zgolj nasmehnil, igral je za Fenerbahče, danes je eden dveh posameznikov v moštvu, ki sta nosila dres turškega giganta in ACH: "Morebitne igrice nas morajo samo še dodatno motivirati. Zavedam se, kaj nas čaka, kako kakovosten tekmec bo stal na drugi strani, a zavedamo se tudi kakovosti, ki jo premore naša zasedba."
