Najprej napolniti Tivoli, nato Stožice

Slovenski odbojkarski državni prvaki, igralci ljubljanskega ACH Volley, so na prvih dveh uradnih dvobojih nove sezone odigrali prav toliko derbijev. Najprej minulo sredo v Doetinchemu, pri zasedbi Orion Stars, nato v soboto zvečer, ko so v Kanalu gostovali pri Alpacemu in po petih nizih, s 3:2 ugnali državne podprvake. Oddelali generalko za najpomembnejši obračun sezone zaenkrat, povratni dvoboj kvalifikacij Lige prvakov.

Odbojkarji ACH Volley so na gostovanju v Doetinchemu zmagali s 3:1. FOTO: CEV icon-expand

V četrtek naj bi bil Tivoli lepo poln - igralci si želijo da bi bil pretesen za vse odbojkarske navdušence - razlog pa ambiciozni projekt oranžnih zmajev. Kluba, ki ta hip razmišlja zgolj o nizozemskem tekmecu, osrednji cilj pa je preboj v skupinski del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, kjer že čakajo italijanski prvak Trentino, najboljši turški klub minule sezone Ziraat iz Ankare in francoski prvak Tours.

Prvi finale odigran, drugi pred vrati

Če rezultat kaže, da so odbojkarji ACH Volley zanesljivo s 3:1 ugnali Orion Stars že na prvi tekmi, bi lahko bil rezultat na koncu tudi drugačen. Tretji in četrti niz se je namreč končal na razliko, 26:24 in 28:26 v korist slovenskih prvakov, torej opozorilo, da je dvoboj daleč od odločenega, v prvi vrsti pa nizozemski tekmec, po porazu na prvi tekmi, nima česa izgubiti. "Moramo gledati nase, na izboljšave v naši igri. Menim, da smo v Tivoliju vendarle bolj domači, dvorano poznamo, tu bodo še naši zvesti podporniki. Vse to kar potrebujemo za potrditev napredovanja v naslednji krog," je v POPkastu dejal izkušeni Štern, eden štirih slovenskih reprezentantov, ki so pred začetkom letošnje sezone okrepili oranžne zmaje.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja











Tonček Štern in Klemen Šen icon-picture-layer-2 1 / 7