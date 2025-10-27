Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
POPKAST

Najprej napolniti Tivoli, nato Stožice

Ljubljana, 27. 10. 2025 13.40 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matic Flajšman
Komentarji
0

Odbojkarji ACH Volleyja odštevajo dneve do četrtkovega povratnega obračuna uvodnega kroga kvalifikacij Lige prvakov, ko bo v Tivoliju gostoval nizozemski Orion Stars. Rdeča nit novega POPkasta, v katerem sta gostovala Tonček Štern in Klemen Šen.

Slovenski odbojkarski državni prvaki, igralci ljubljanskega ACH Volley, so na prvih dveh uradnih dvobojih nove sezone odigrali prav toliko derbijev. Najprej minulo sredo v Doetinchemu, pri zasedbi Orion Stars, nato v soboto zvečer, ko so v Kanalu gostovali pri Alpacemu in po petih nizih, s 3:2 ugnali državne podprvake. Oddelali generalko za najpomembnejši obračun sezone zaenkrat, povratni dvoboj kvalifikacij Lige prvakov.

Odbojkarji ACH Volley so na gostovanju v Doetinchemu zmagali s 3:1.
Odbojkarji ACH Volley so na gostovanju v Doetinchemu zmagali s 3:1. FOTO: CEV

V četrtek naj bi bil Tivoli lepo poln - igralci si želijo da bi bil pretesen za vse odbojkarske navdušence - razlog pa ambiciozni projekt oranžnih zmajev. Kluba, ki ta hip razmišlja zgolj o nizozemskem tekmecu, osrednji cilj pa je preboj v skupinski del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, kjer že čakajo italijanski prvak Trentino, najboljši turški klub minule sezone Ziraat iz Ankare in francoski prvak Tours.

Prvi finale odigran, drugi pred vrati

Če rezultat kaže, da so odbojkarji ACH Volley zanesljivo s 3:1 ugnali Orion Stars že na prvi tekmi, bi lahko bil rezultat na koncu tudi drugačen. Tretji in četrti niz se je namreč končal na razliko, 26:24 in 28:26 v korist slovenskih prvakov, torej opozorilo, da je dvoboj daleč od odločenega, v prvi vrsti pa nizozemski tekmec, po porazu na prvi tekmi, nima česa izgubiti. "Moramo gledati nase, na izboljšave v naši igri. Menim, da smo v Tivoliju vendarle bolj domači, dvorano poznamo, tu bodo še naši zvesti podporniki. Vse to kar potrebujemo za potrditev napredovanja v naslednji krog," je v POPkastu dejal izkušeni Štern, eden štirih slovenskih reprezentantov, ki so pred začetkom letošnje sezone okrepili oranžne zmaje.

"Na prvi tekmi se je resnično čutilo nervozo, ampak prva domača tekma v letošnji sezoni je nekaj, česar se vsi zelo veselimo. Komaj čakamo na četrtek in tekmo pred domačimi gledalci," je dodal mladi Šen, ki si, kot vsi v moštvu želi, da bi z igro navdušili do te mere, kot vsako poletje navdušuje reprezentanca. Zasedba, ki na krilih navijačev piše neverjetna poglavja. Nekaj, česar si želijo tudi vsi, ki so načrtovali ambiciozni projekt novega ACH Volleyja.

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306