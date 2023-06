'Narcisoidnost politike, da je dobre volje le, če ima visoke rejtinge, je pogubna'

Ali Žerdin in Vladimir Prebilič delita oceno, da je dolžnost vseh nosilcev funkcij, da takrat, kadar država praznuje, pridejo na rojstni dan, ne glede na to, ali se s čim ne strinjajo. " Da ne prideš, pa je podcenjevalno do institucije, ki jo zastopaš, " je prepričan Prebilič. Oba sogovornika sta pozdravila poudarke predsednice republike Nataše Pirc Musar v govoru ob 32. rojstnem dnevu Slovenije, od nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja pa sta pričakovala, da bi svoj kapital usmeril denimo v angažma, da bi imeli eno proslavo, ki bi se je udeležili vsi ključni akterji slovenske politike. " Bi pričakoval, da bi povedal, da poskusi privatizacije političnega kapitala iz leta 1991 niso primerni, te separatne proslave (nedeljska na Vrhniki, na kateri je Pahor spregovoril kot slavnosti govorec in ki sta se je udeležila opozicijska prvaka, ki ju na osrednji državni proslavi ni bilo, op. p.) pa so točno to, " komentira Žerdin. Po njegovem je hudo politično napako storila tudi Levica, ki se je, z izjemo članov vlade, odločila za neudeležbo: " Populistično govorjenje, da se dandanes živi slabše kot pred letom 1991, bo morda prepričalo določen odstotek ljudi, je pa vendarle treba priznati, da je Slovenija v 32 letih naredila spoštovanja vreden dvig ."

O nesreči slovenske politike

Z gostoma analiziramo tudi zadnje javnomnenjske meritve, ki kažejo, da je SDS prvič v mandatu vlade Roberta Goloba prehitela njegovo stranko. Žerdin je v splošnem sicer prepričan, da je "nesreča slovenske politike", da živi v ciklih, ki so vezani na objave javnomnenjskih raziskav. Čeprav ugotavlja, da je dobro, da jih imamo, pravi, da to ne bi smelo biti vodilo za politično delovanje iz meseca v mesec. Zadnje meritve in padec Gibanja Svoboda na drugo mesto razume skozi padec priljubljenosti njihovim dosedanjim "javnomnenjskim šampionom", denimo zdravstvenemu ministru Danijelu Bešič Loredanu, tudi Dominiki Švarc Pipan iz vrst SD. Da je nasploh minila evforičnost volivcev, ki so podelili rekordno velik mandat GS, pa ugotavlja Prebilič. Po njegovem se bomo v Sloveniji s povolilnim navdušenjem in poznejšim neizbežnim razočaranjem srečevali še vse do takrat, ko bomo prenehali glasovati na podlagi tega, kdo je proti komu, in bomo volili vsebinsko.

Dilema Mesec–Kordiš

"Levica je domet ene in druge struje izmerila na parlamentarnih volitvah in potem na predsedniških volitvah. Če eno strujo personificira Luka Mesec, drugo strujo personificira Miha Kordiš. Po mojem je izjemno tvegano, če struja političnega realizma, ki jo predstavlja Mesec, mesto odstopi struji, ki je teoretsko bolj dosledna, hkrati pa ima šibkejši talent za politično prepričevanje," pa vprašanje vodstva v Levici komentira Žerdin in dodaja, da je na volitvah vendarle treba prepričati štiri odstotke ljudi. Prebilič ocenjuje, da je v najmanjši koalicijski partnerici "zadrega kar velika", saj so po njegovem tudi "zelo ambiciozni" načrti stranke, s katerimi je prvikrat vstopila v vlado, pod vprašajem. Žerdin ob tem dodaja: "Tisto, kar je pomembno za politično delovanje, so realni cilji, realna izvedba, učinkovitost in prepričljivost rezultatov."

Kako varna je zares Fajonova?

Strinjata se, da gre pri informaciji, da Janez Janša razmišlja o umiku z vrha SDS, za tipanje terena, saj da predsednik največje opozicijske stranke vselej deluje zelo premišljeno, tudi takrat, ko na prvi pogled ni videti tako. "Ni pametne politične kampanje brez glasu ljudstva, ki poziva voditelja, naj vztraja," komentira Žerdin.

Z gostoma smo interpretirali tudi veliki skok zunanje ministrice Tanje Fajon na lestvici priljubljenosti in ugotavljali, kako visoko je rangirana znotraj lastne stranke in kako dolgo bo kot njena voditeljica "na varnem". Iskali smo odgovore na vprašanje, kdo se na terenu najbolj aktivno pripravlja na volitve v Evropski parlament ter kdo bo imel pri tem največje težave. Poznavalca zunanjepolitičnih razmer sta prognozirala še nadaljnji razvoj dogodkov v rusko-ukrajinski vojni.