Natalija Verboten: Nosila sem očijeve srajce, da ne bi opazili mojih prsi

Natalija Verboten je na slovenski glasbeni sceni že tako dolgo, da jo poznajo tako mladi kot tudi stari. Še sama ne ve točno, kdaj je začela, saj s številkami ni bila nikoli najboljša, priznava v smehu. Med zvezde jo je izstrelila pesem Rdeč ferrari, ki še danes na vseh njenih nastopih dvigne poslušalce. Za nekaj časa se je vmes poslovila z glasbenih odrov in se posvetila družini, zdaj pa se vrača s pesmimi v svojem prepoznavnem slogu. Katere pesmi sprva ni želela posneti, zakaj je z mediji vedno delila tudi svoje zasebno življenje in kakšna mama je, nam je zaupala v POPkastu.

Natalija Verboten je ime, ki ga na slovenski glasbeni sceni poznajo tako tisti najmlajši kot tudi tisti nekoliko starejši. Kdaj točno je začela svojo kariero, ne ve niti sama, saj s številkami ni bila nikoli najboljša. "Če sva pravilno izračunali sem na odrih že 30 let. A sama bi rekla, da jih je minilo kakšnih 10," je dejala in dodala, da je že pesem, ki jo je izstrelila med zvezde stara 24 let. "To je bila prva pesem, ki je naredila moje ime prepoznavno po vsej Sloveniji. Takrat so jo poslušali prav vsi od dojenčkov v pleničkah do 100-letnikov," se je zasmejala.

Natalija Verboten je bila gostja v POPkastu. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pesem, ki je ni želela posneti, a je postala uspešnica Čeprav je zaradi pesmi zaslovela, pa je sprva ni želela posneti. "Na začetku mi Rdeč ferrari ni bil všeč," je priznala in razložila: "Ko smo bili v studiu, ko smo snemali, najprej nismo vedeli, kako bi dali naslov. Bili sta možnosti bel mercedes in rdeč ferrari. Pa se nam je rdeč ferrari zdelo bolj spevno. Nato smo izdali pesem in videospot, v katerem sem prvič sodelovala z Jernejem Kuntnerjem." Pesem prvih 14 dni po izidu ni doživela pričakovanega odziva poslušalcev, nato pa se je vse obrnilo. "Takrat se je pesem prijela. Poklopilo se je tudi z zmagami Michaela Schumacherja, ki je vozil ferrarija v formuli 1," je dodala. Kljub temu doma v garaži ni nikoli imela rdečega ferarija, kot poje v pesmi. "V resnici ga imam doma, ampak igračko," je priznala.

'Kot najstnica sem nosila očijeve srajce, da ne bi opazili mojih prsi' V svoji karieri se je poleg glasbe velikokrat 'zagovarjala' tudi zaradi svojega videza. A prsi, ki ji jih kasneje v karieri nihče ni očital, so ji kot deklici povzročale veliko težav. Zelo hitro se je namreč razvila in ko so se z družino preselili iz vasi v mesto, ji to nikakor ni bilo prijetno. "Kot najstnica sem bila zelo sramežljiva in nisem si želela te pozornosti, ki so jo vzbujale moje prsi. Nisem se počutila sprejeto kot kmečko dekle, ki je zelo kmečko govorilo," je priznala in dodala: "Začela sem nositi očetove srajce, da ne bi opazili mojih prsi, a tudi to ni pomagalo." Ko je dobila prvega fanta, pa je ugotovila, da njene prsi niso nikakršna težava. Prav njene prsi so bile tudi velikokrat tema javnosti, celo pesem Dva policaja je nastala kot odgovor na medijski linč njenih 'povešenih' prsi.

Natalija ni le pevka, spremljali smo jo tudi v vlogi voditeljice, podjetnice, na naši televiziji je vodila celo vreme. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V vlogi vremenarke je uživala: 'Z veseljem bi to še delala' Čeprav je pevka, pa je v svoji karieri dokazala, da se dobro znajde tudi v drugih vlogah. Več kot deset let je delala kot televizijska voditeljica, vodila je glasbene festivale, ukvarja se s podjetništvom, na naši televiziji pa se je preizkusila tudi v vlogi vremenarke. "Bilo me je strah, če bom videla črke. Nikoli nisem delala z bobnom, saj smo se vedno učili stvari na pamet in vodili iz glave. Super izkušnja je bila, z veseljem bi to še počela. Morda potem, ko se bosta sinova enkrat poročila," je v smehu namignila, da sanj o karieri voditeljice vremena še ni opustila.