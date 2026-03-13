Nedohovo leto prelomnic: Šampionski pas, magisterij in prvorojenec

Jakob Nedoh je, na presenečenje številnih privržencev MMA-ja v regiji, dobil priložnost, da pred domačimi gledalci osvoji prestižni šampionski pas organizacije FNC. "To je bila tudi moja prva misel, ko so mi ponudili borbo: zakaj jaz, zagotovo bodo zdaj vsi govorili, da si borbe nisem zaslužil. A ko sem pogledal lestvico izzivalcev, vseh šest, ki so pred mano, sem videl, da bi bil mogoča izbira le še Emiliano Sordi, ki pa Stožic ne bi razprodal, ne bi privabil gledalcev. Vidim, da me veliko ljudi podcenjuje, kar me le še bolj podžge," je v POPkastu zaupal Nedoh.

Njegov tekmec bo sicer odlični Hrvat Matej Batinić, ki je šampionski pas nazadnje ubranil septembra lani, ko je z brutalnim nokavtom premagal slovenskega Kubanca Andresa Ramosa: "Je kompleten borec, po drugi strani pa nič pri njemu ne izstopa. Definitivno kakovosten borec, z izkušnjami, o tem priča tudi število njegovih borb. Ampak jaz mislim, da bom jaz iztisnil iz njega vse, tako da bo moral pokazati vse, kar zna. Borila se bova tako stoje, kot v rokoborbi in tudi na tleh. Tako da bo to kompletna borba MMA."