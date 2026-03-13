Naslovnica
Nedohovo leto prelomnic: Šampionski pas, magisterij in prvorojenec

Ljubljana, 13. 03. 2026 06.00

Avtor:
Tadej Vidrih
POPkast z Jakobom Nedohom

Gost v novem POPkastu je bil doslej najuspešnejši slovenski borec MMA Jakob Nedoh, ki bo na FNC 29 pred domačimi gledalci v Stožicah poskušal osvojiti šampionski pas v poltežki kategoriji. Leto 2026 bo sicer za 29-letnega Primorca polno prelomnic.

POPkast z Jakobom Nedohom
POPkast z Jakobom Nedohom
FOTO: Luka Kotnik

Jakob Nedoh je, na presenečenje številnih privržencev MMA-ja v regiji, dobil priložnost, da pred domačimi gledalci osvoji prestižni šampionski pas organizacije FNC. "To je bila tudi moja prva misel, ko so mi ponudili borbo: zakaj jaz, zagotovo bodo zdaj vsi govorili, da si borbe nisem zaslužil. A ko sem pogledal lestvico izzivalcev, vseh šest, ki so pred mano, sem videl, da bi bil mogoča izbira le še Emiliano Sordi, ki pa Stožic ne bi razprodal, ne bi privabil gledalcev. Vidim, da me veliko ljudi podcenjuje, kar me le še bolj podžge," je v POPkastu zaupal Nedoh.

Njegov tekmec bo sicer odlični Hrvat Matej Batinić, ki je šampionski pas nazadnje ubranil septembra lani, ko je z brutalnim nokavtom premagal slovenskega Kubanca Andresa Ramosa: "Je kompleten borec, po drugi strani pa nič pri njemu ne izstopa. Definitivno kakovosten borec, z izkušnjami, o tem priča tudi število njegovih borb. Ampak jaz mislim, da bom jaz iztisnil iz njega vse, tako da bo moral pokazati vse, kar zna. Borila se bova tako stoje, kot v rokoborbi in tudi na tleh. Tako da bo to kompletna borba MMA."

POPkast z Jakobom Nedohom
POPkast z Jakobom Nedohom
FOTO: Luka Kotnik

 Osvojeni šampionski pas bi sicer bil za borca, ki ima v svoji karieri doslej devet zmag in štiri poraze, le prva prelomnica v letošnjem letu. "To leto je zame zelo zanimivo. Oktobra bom dopolnil 30 let, pred poletjem bom magistriral, zdaj bom vzel šampionski pas in 22. avgusta bom postal tata', dobim fantka," je povedal z prešernim nasmehom na obrazu.

Prenos FNC 29 si boste sicer 11. aprila lahko v živo ogledali na VOYO.

popkast jakob nedoh fnc 29
