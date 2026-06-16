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Neisha: Težko, da ti stopi v glavo, če si glavni v dvomilijonski vasi

Ljubljana, 16. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Neisha

Pred 20 leti je Neisha s pesmijo Planet za zadet kot komet treščila na slovensko glasbeno sceno ter z istoimenskim prvencem rušila rekorde prodaje albumov. Pianistka, pevka in kompozitorka je bila leta 2006 kot ena redkih glasbenic konkurenčna uspehu pesmi tedaj zelo priljubljene skupine Atomik Harmonik, te dni pa za dve desetletji samostojne kariere pripravlja program za jubilejni koncert v prestolnici, na katerem jo bo pri izvajanju uspešnic spremljal veliki simfonični orkester.

20. obletnica samostojne kariere Neishe sicer temelji na 20 letih vaj za klavirskimi tipkami, študija klavirja in kompozicije na ljubljanski Akademiji za glasbo, igranja v drugih bendih in pisanja za številne izvajalce. "Lahko bi izdala knjigo Položaj glasbenika v srednjem razredu, ker tam kot profesionalec v Sloveniji pač obtičiš," pravi o razmerah na naši glasbeni sceni. "Vsak aplavz šteje, tudi če je en sam," dodaja o svojih začetkih in prvem javnem nastopu v Glasbeni šoli Cerkno, ki se je odvil že pred 40 leti.

V svojih najuspešnejših letih je samo v Sloveniji na leto izvedla več kot 200 koncertov, vendar o konceptu slave pri nas pravi: "Težko, da ti stopi v glavo. A to, da si glaven v dvomilijonski vasi? Nehajte no!" doda v smehu.

"Večji kriminal, kot je dejstvo, da z umetno inteligenco ustvarjeni bendi sploh obstajajo, se mi zdi to, da mi tovrstno glasbo algoritem na pretočni platformi potiska naprej, med moje priljubljene izvajalce," pove o novi dobi za glasbene ustvarjalce, v kateri je tovrstna konkurenca neizogibna.

"Kihneš v aplikacijo, pa dobiš glasbo, ampak produkcija je vrhunska. Mašine so glasbo pomagale ustvarjati že prej, zdaj se odpira problem avtorstva. Moti me, da algoritem tovrstno glasbo potiska pred človeka. Potem pa naj ustvarijo hologram, pa naj bo koncert na playback in naj prodajajo karte za to. Pol metra nad tlemi po takšnem koncertu ljudje pač ne bodo odhajali domov," dodaja glasbenica.

Zakaj Neisha pravi, da je bila na slovenskih glasbenih festivalih večkrat teta iz ozadja in kakšne nauke želi v svoji Mali šoli rokenrola prenesti na mlade glasbene talente, preverite v POPkastu s Simonom Vadnjalom.

Neisha POPkast Simon Vadnjal glasbena kariera 20. obletnica
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