Neisha: Težko, da ti stopi v glavo, če si glavni v dvomilijonski vasi

20. obletnica samostojne kariere Neishe sicer temelji na 20 letih vaj za klavirskimi tipkami, študija klavirja in kompozicije na ljubljanski Akademiji za glasbo, igranja v drugih bendih in pisanja za številne izvajalce. "Lahko bi izdala knjigo Položaj glasbenika v srednjem razredu, ker tam kot profesionalec v Sloveniji pač obtičiš," pravi o razmerah na naši glasbeni sceni. "Vsak aplavz šteje, tudi če je en sam," dodaja o svojih začetkih in prvem javnem nastopu v Glasbeni šoli Cerkno, ki se je odvil že pred 40 leti.

V svojih najuspešnejših letih je samo v Sloveniji na leto izvedla več kot 200 koncertov, vendar o konceptu slave pri nas pravi: "Težko, da ti stopi v glavo. A to, da si glaven v dvomilijonski vasi? Nehajte no!" doda v smehu.