'Neskončne menjave in metanje ljudi čez ramo. To ljudi vznemirja'

Ali bi moral predsednik vlade Robert Golob presekati gordijski vozel in odsloviti ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh? Bremenijo jo očitki o spornem nakupu 13 tisoč prenosnih računalnikov. Od danes pa še zgodba o tem, da jo je voznik službenega vozila na službeni poti v tujini vozil z modrimi lučmi in si za prehitro vožnjo prislužil kazen, ki so se ji na ministrstvu nato poskušali izogniti. Lojze Peterle se sprašuje, kako dolgo bo saga z ministrico še trajala. Ocenjuje, da je bil predsednik vlade premalo previden že pri izbiranju, koga postaviti na ta položaj. "Bil bi vesel, če bi bil to edini tak primer. Zdaj pa smo že navajeni, da je vsak dan nekaj narobe in seveda to za razpoloženje in rezultate vlade ni dobro. Tej vladi preprosto ne gre."

Ivo Vajgl pozdravlja vsebine, ki se jih je Golobova vlada lotila. Pravi, da je zagrizla v reforme, denimo na področju zdravstva, ki se jih doslej ni upal lotiti nihče. Vendar istočasno vidi več problematičnih točk, začenši s Stojmenovo Duh. In še: "Vse te neskončne menjave in metanje ljudi čez ramo. To je stil, ki ljudi vznemirja. Bi si želel bolj umirjenega vodenja te države."

Komisarska saga: improvizacija in osebne odločitve

V tednu, ko se Golob mudi v New Yorku, sta gosta ocenila zunanjepolitični odtis naše države. "Naša vloga je primerna, ni pa ne vem kako velika in pomembna, kot se bolj ali manj poskuša ustvariti vtis za domačo rabo," pravi Vajgl. Peterle pa, da je bistveno, kaj se dogaja in dela v ozadju.

Da je slovenska komisarska zgodba ponesrečena saga, se strinjata oba. "Bilo je precej improviziranja, preveč osebnih odločitev, ne dobro podkrepljenih z argumenti in kvalifikacijami kandidatov. Zaradi tega ta zgodba še traja in jaz upam, da se bo za Slovenijo do konca pozitivno odvila," meni Vajgl.