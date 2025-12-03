'Nič mi ne pomeni, če mi nekdo reče, da sem lepa'

"Morala sem iti in narediti maksimum pa če 'crknem'!"
Slovenska predstavnica na tekmovanju za Miss Universe je po pestrem mesecu dni nazaj na domačih tleh. Hana Klaut se je na 'našo' uro hitro privadila, saj tudi med tekmovanjem ni veliko spala. "Bil je nor tempo, spoznala sem, koliko zmorem, koliko lahko prenesem," nam je zaupala Primorka, ki je visoke platforme že zamenjala za zdravniške cokle, bleščeče toalete pa za zobozdravniško haljo.
Na tekmovanju, ki so ga zaznamovali številni škandali, se ji žal ni uspelo uvrstiti med najboljšo trideseterico. "Imela sem precej velika pričakovanja, nosila sem težo Slovenije na svojih ramenih. Morala sem iti in narediti maksimum pa če 'crknem'," se je v POPkastu iskreno spominjala svojih občutkov v času napornega urnika na Tajskem, kjer se je sprva v družbi držav, kjer so lepotna tekmovanja višje cenjena kot pri nas, počutila majhno in kot da ne obstaja. "Zdelo se mi je, da ne glede na to, koliko se trudim, da ni dovolj."
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
'Če ne bomo poskusili, ne bomo prisotni na zemljevidu'
Ali ima majhna Slovenija sploh možnosti za zmago na tako velikem dogodku? To je vprašanje, ki ga je moč slišati pri tekmovanjih, kot je Miss Universe, kjer prevladujejo predvsem azijske države in države Latinske Amerike. Hana kot večna optimistka verjame, da lahko nekoč vidnejši rezultat uspe tudi nam. "Če ne bomo poskusili, ne bomo prisotni na zemljevidu," je povedala in dodala: "Nisem taka športnica, da bi lahko računala, da bom nekoč šla na olimpijske igre. To, da lahko v nekem takem projektu zastopam svojo državo, mi je ogromno pomenilo in bi si za druge punce želela, da imajo to priložnost. Če ne drugega, je to takšna čast."
Drama, ki ji ni bilo videti konca
Letošnje tekmovanje so zaznamovali številni incidenti, od spora med mehiško predstavnico in predsednikom tekmovanja do odstopa dveh sodnikov, češ da je celoten izbor prirejen. Po tem je bil tukaj še padec Jamajčanke pa zmaga Mehičanke, ki so jo nekateri označili za posledico poslovnega odnosa med njenim očetom in lastnikom znamke Miss Universe. "Na trenutke si rečeš: 'Kaj še? A lahko izpeljemo eno zgodbo do konca?' Ampak ti si že tako vpet v dogajanje, kaj boš naredil? A bom šla domov? Ne bom. Karkoli naj bo, mislim, da bo čas pokazal zadeve," je vse skupaj pokomentirala Hana, ki je v POPkastu razkrila tudi, kako so vse zaplete doživljale tekmovalke in kakšne so bile lepotice pravzaprav v resnici.
Zakaj je izbor najlepših 30 tekmovalk šokiral dekleta? Katera je bila Hanina favoritka? Zakaj je na odru zakričala ime države, iz katere prihaja? Kaj bo z nazivom Miss Universe Slovenije počela v naslednjih mesecih? O tem in marsičem drugem v svežem pogovoru s simpatično Primorko.
