Nika Kovač: Imam poln kufer novih obrazov v politiki

Politična statistika in zadnje javnomnenjske ankete, čeprav naša sogovornica ni njihova ljubiteljica, so jasne. "Ljudje niso zadovoljni s to vlado. Še eno leto časa imajo, da lahko stvari spremenijo, da lahko naredijo nekaj, da vplivajo na življenja ljudi. In to se mi zdi, da bi morala biti permanentna misija njihovega delovanja," pravi 31-letna antropologinja. Golobovo vlado v zadnji četrtini mandata ocenjuje kot drugačno in manj avtoritarno od prejšnje Janševe oblasti. A "normalizacija družbe," kot politični dosežek, s katerim se radi pohvalijo v vladajočem Gibanju Svoboda, je premalo, pravi Kovačeva: "Jaz mislim, da to ne sme biti dovolj, da nikoli ne moremo biti zadovoljni z neko normalizacijo, ker normalizacija je pač samo status quo." Pogreša pa predvsem več ukrepov vlade, ki bi šli v konkretno korist državljanov.

Kritika "enigme" Prebilič

Glede vse bolj jasnih namigov, da se iz evropske v državno politiko seli evropski poslanec Vesne Vladimir Prebilič, Nika Kovač ne mara okolišenja. "Ni vprašanje o tem, ali si on želi v državno politiko ali ne. Jasno je, da bo on v državno politiko šel. Vprašanje pa je, na kakšen način, s kom in kako?" Sama pa pravi, da je do novega obraza, tako kot v primerih Mira Cerarja, Marjana Šarca in Roberta Goloba, zdaj kritična tudi do nekdanjega župana Kočevja.

"Jaz nikoli nisem volila za nov obraz in zato imam v resnici tudi kar nekaj razlogov, ki jih vedno znova ponavljam. Jaz mislim, da ko pride do politike, ni čudežnih rešitev. Nihče ni čudežna rešitev. In tukaj se gre za to, da mora imeti vsaka vsebina program jasne zaveze, idejo, kakšen jutri hoče graditi," pravi gostja tokratnega političnega podcasta. In nadaljuje: "Jaz sama imam poln kufer teh novih obrazov in mislim, da jih ima večina Slovenije. Zdi se mi, da če hočeš vstopiti na polje kot nek nov obraz, moraš zelo jasno povedati, zakaj greš v politiko in kaj hočeš spremeniti? Kakšne so tvoje vrednote, s kom boš sodeloval? Kdo je tvoja ekipa?" Vse to pa je pri Vladimiru Prebiliču dobro leto pred rednimi parlamentarnimi volitvami "enigma".

Vstop v politiko? Ne, hvala. Kaj pa referendum ...

Da bi Nika Kovač sama vstopila v slovenski politični ring, ni nobenih možnosti, zagotavlja. Pri tem pa še vedno velja maksima, da bi "raje pela v mjuziklu, kot kandidirala za karkoli". Nasprotno, s svojim Inštitutom 8. marec načrtuje, da bodo v Bruslju pokazali svojo moč. Medtem pa zelo pozorno spremlja priprave na domači referendum o pokojninskih dodatkih za izjemne umetniške dosežke, za katerega so v opozicijski SDS zbrali več kot 47.000 podpisov volivcev.

Ali bo njen I8M, ki se je v preteklosti "specializiral" za to obliko političnega boja, "fajtal" tudi to politično bitko? Verjetno ne. Ni pa glede tega še padla dokončna odločitev. Pri čemer pa je naša sogovornica izrazito kritična do motivov pobudnikov ljudskega odločanja. "Tukaj absolutno ne gre za upokojence. Tukaj se ne gre za to, da bi upokojenci boljše živeli. Tukaj se ne gre za to, da bi se v stiskah pomagalo. Tukaj se gre za to, da se na nekem zakonu bije politični boj. Tukaj se tudi vidi retorika, ki jo SDS uporablja, ko govori o teh kulturnih delavcih, je dobesedno nacistična retorika. Kar oni tukaj počnejo, je nesprejemljivo." Verjetno najbolj vplivna slovenska aktivistka pa pri tem, kot ključni motiv za referendum, vidi predvsem poskus največje opozicijske stranke, kako postopoma priti na oblast.