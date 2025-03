Nina Klinar o vojaškem usposabljanju: Večkrat sem bila na robu, da dam odpoved

Nina je opravila 14-tedensko vojaško usposabljanje v Vipavi, v sklopu katerega je preizkusila tako svojo fizično kot mentalno moč. Predvsem izzivi s slednjo so bili veliki in glasbenica je nekajkrat razmišljala o predaji, a jo je velika želja po igranju v orkestru gnala naprej. "Štirikrat je prišlo do tega trenutka, da sem si rekla, da ima tega dovolj," je priznala v POPkastu in dodala, da jo je naprej gnala tudi trma. Kljub temu, da je med uvajanjem doživela veliko vzponov in padcev, meni, da bi vojaški rok morali opraviti vsi. "Nobenemu ne bi škodovalo, bi pa kot družba lahko ogromno pridobili."

In če je del Nininega življenja delo v orkestru in igranje klasične glasbe, pa se lahko saksofonistka na drugi strani pohvali tudi s sodelovanjem z znanimi obrazi slovenske glasbene scene od Ansambla Saša Avsenika do pevke Nine Pušlar in nazadnje tudi Ines Erbus, ki je konec preteklega leta priredila veliki koncert ob 10. obletnici kariere. Nina je na njem med drugim zaigrala poseben aranžma hita Naj pada zdaj dež.

Nina Klinar je v POPkastu iskreno spregovorila tudi o zasebnem življenju in družinskih izzivih, s katerimi se je bila primorana soočiti v zadnjih letih. Dotaknila se je tudi družbenih omrežij in komentarjev, ki jih prejema, razkrila pa je tudi, ali obstaja kaj, kar v življenju resnično obžaluje. O tem in marsičem drugem v najnovejši epizodi POPkasta.