Nina Osenar Kontrec: Trenutno sem samo vesela, da sem na nogah

Knjiga ima 400 strani. "Imela bi jih 500, pa smo raje razširili format," se posmeji ponosna Nina. "V njej sem izlila svojo dušo in srce," pravi. Je ljubezenski roman, čeprav jo je žanrsko težko opredeli, saj vsebuje tudi veliko strokovne terminologije in veliko strokovnih nasvetov.

Je zgodba o ljubezni. "Mož mi je rešil življenje. Ko sem bila najbolj na tleh, prikovana na posteljo, je skrbel za dojenčka, zame, hodil v službo ... Takrat me je resno zaskrbelo, da bo tudi on izgorel," pravi Nina, ki se je kar pet let borila s sindromom kronične utrujenosti. Bila je izjemno občutljiva na svetlobo, težko je dihala, odrevenela ji je ena stran telesa, mravljinčilo jo je po hrbtenici in občutila je pošastno utrujenost. Ko je ležala, je preposlušala okoli 80 zvočnih knjig, da je krepila besedni zaklad in kreativno razmišljanje. Spopadala se je z velikimi občutki krivde. "Najbolj sem se bičala, ker nisem mogla skrbeti za svojega otroka." Pravi, da je imela dobro podlago za to, ker je bila perfekcionistka. To jo je izučilo, da je zdaj bolj prijazna do sebe. Ko je postala mama, je mislila, da ji bo brezpogojna ljubezen pomagala iti preko sebe.