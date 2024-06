'Nisem si več želela živeti, kot da ne obstajam, in svoje otroke objemati s pol srca'

Že ko se je ponovno zaljubila, se poročila, rodila tri otroke, se je odločila, da je sedaj čas, da spregovori na glas in začne pot svojega celjenja. In to, da se posameznik odloči, da je čas, da poišče pomoč, je tista iskrica preloma razlaga dr. Ana Jereb – psihoanalitičarka, ki se v svoji praksi dan za dnem sooča z podobnimi zgodbami, kot je Katjina. Ključno je, dodaja, da si človek prizna, da se mu je zgodilo nekaj, kar se mu ne bi smelo, in da pri tem ni kriv in ni odgovoren za dejanja, ki jih je naredila druga oseba. Pomembno je, tako dr. Jereb, da se med strokovnjakom in posameznikom oblikuje varen prostor in da se med njima stke vez zaupanja, kajti ta pot celjenja je dolga in boleča.

Da je to določen proces, poln bolečine, pritrdi tudi Katja, saj v tem času na sebe pozabiš. Ne dojemaš se več kot žensko. Pozabiš na svojo ženstvenost in da je tvoje telo samo tvoje in od nikogar drugega. Nekaj najbolj ženstvenega je, ko ženska lahko podari življenje svojemu otroku, pa ko sem prvič in drugič rodila, sem se zaradi vsega, kar se mi je dogajalo v preteklosti, počutila umazano in nevredno tega življenja. Še danes sem hvaležna svojemu možu, da ljubi vse moje razbitine in mi vsak dan znova dokazuje, da niso vsi moški takšni, kot je bil moj posvojitelj, dodaja Katja.