Nives Orešnik: Influencerstvo je ena izmed lažjih služb

Nives Orešnik je svojo pot v medijski svet začela z izborom za slovensko predstavnico miss. Prijavila se je na avdicijo oz. casting, kjer so ji podelili lento zmagovalke, in že čez dobre tri tedne je odpotovala na svetovni izbor na Kitajsko. Na dogodek ima lepe spomine, kljub temu da ni imela veliko časa za pripravo. Ko je prispela na izbor in videla razsežnosti le-tega, je tudi razumela, da vidnejše uvrstitve takrat ne more pričakovati.

Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje z željo, da postane slikarka. Obdobje, ko je študirala, ima v zelo lepem spominu, ker je veliko delala kot manekenka in takrat tudi zelo dobro zaslužila. Te dni vodi tečaje slikanja, še vedno pa si želi, da bi nekoč našla čas in se likovnemu ustvarjanju bolj posvetila. Ker živi zelo zdravo, jo je poslovna pot ponesla v športno smer in tako danes deluje kot osebna trenerka, na Instagramu pa tudi predstavlja podjetja in izdelke, ki so ji všeč. Hvaležna je, da ji podjetja za to plačujejo, čeprav to ni njen glavni del zaslužka. Sicer sebe ne opredeljuje kot vplivnico, saj meni, da je premalo prisotna na sami platformi. Rada ustvarja vsebine takrat, ko to njej prija, in kar si sama želi. O delu vplivnežev pravi, da bi morali biti hvaležni, da imajo takšno delo. "Influencerstvo je ena izmed boljših in ena izmed lažjih služb. Kakor koli je delo, je prijetno delo," je prepričana. Do nekaterih vplivnežev je kritična: "Imam stranke, ki delajo kot zdravnice. Nekateri imajo fizično težka dela. Ljudje imajo fizično delo, dvojne, trojne izmene, nočne izmene, učitelji in vzgojitelji so odgovorni za vzgojo naših otrok." Dodala je, da smo si sami krivi, če si ne znamo postaviti mej in imeti zdravega odnosa do družbenih omrežij.