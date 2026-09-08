Nova droga generacije? Sara Isaković opozarja na nevarnost, ki jo imajo otroci vsak dan v roki

Ukradena pozornost, manj motivacije in slabši spanec

Po besedah Isakovićeve starši vse pogosteje opažajo, da imajo otroci težave s koncentracijo, motivacijo in vztrajnostjo. Vendar razlog ni nujno pomanjkanje discipline ali interesa. "Možgani so postali navajeni konstantne stimulacije. Ko nekaj ni dovolj hitro, zabavno ali vznemirljivo, se pojavi občutek dolgčasa." Družbena omrežja, kratki videoposnetki in neskončno drsenje po zaslonu ustvarjajo okolje, v katerem možgani neprestano pričakujejo novo nagrado. Posledično postajajo aktivnosti, ki zahtevajo potrpežljivost in osredotočenost, za marsikaterega otroka vse težje.

V POPkastu je Sara Isaković odkrito spregovorila o tem, zakaj pametne telefone primerja z eno največjih pasti sodobnega časa, kakšne posledice imajo za možgane otrok ter kaj lahko starši naredijo, še preden bo prepozno.

Dopamin, ki ga otroški možgani težko ignorirajo

V pogovoru je Isakovićeva izpostavila tudi vlogo dopamina, nevrotransmiterja, povezanega z občutkom ugodja in nagrajevanja. Vsak všeček, obvestilo ali nov videoposnetek lahko sproži občutek zadovoljstva, zaradi katerega želimo še več podobnih dražljajev. Težava nastane, ko se možgani navadijo na takojšnje nagrade in začnejo izgubljati zanimanje za dejavnosti, pri katerih je rezultat potrebno počakati. "Telefon ni problem zato, ker je telefon. Problem je, ker otroški možgani še niso dovolj razviti, da bi se lahko učinkovito upirali vsem mehanizmom, ki so namenjeni zadrževanju njihove pozornosti."

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Kako starši vedo, da je telefon postal težava?

Po besedah olimpijke in strokovnjakinje za delovanje možganov je eden najbolj očitnih znakov pogosto odziv otroka, ko mu je uporaba telefona omejena. Če se pojavijo močna jeza, razdražljivost, agresivni izbruhi ali izrazita stiska, je to lahko opozorilo, da je navezanost na napravo presegla zdrave meje. "Veliko staršev misli, da gre za neposlušnost, v resnici pa pogosto opazujemo odtegnitveni odziv od nečesa, kar možganom predstavlja pomemben vir ugodja." Zato opozarja, da je pomembno o mejah in pravilih razmišljati pravočasno, še preden se problem razvije.

Slabši spanec, več tesnobe in manj pristnih odnosov

Pametni telefoni ne vplivajo le na pozornost, temveč tudi na kakovost spanja, čustveno regulacijo in socialne odnose. Otroci in mladostniki danes pogosto preživijo več časa na zaslonih kot v neposrednih stikih z vrstniki. Posledice se lahko kažejo v večji osamljenosti, primerjanju z drugimi, občutkih manjvrednosti in povečani tesnobi. Po mnenju Isakovićeve je posebej problematično, da digitalni svet ustvarja iluzijo povezanosti, medtem ko resnični medosebni odnosi zahtevajo čas, prisotnost in sposobnost soočanja z neprijetnimi občutki.

Ni prepoved, temveč odgovornost