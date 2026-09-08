Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Nova droga generacije? Sara Isaković opozarja na nevarnost, ki jo imajo otroci vsak dan v roki

Ljubljana, 08. 09. 2026 00.15 pred 5 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Klara Čampa
popkast

Nekoč je osvajala olimpijske medalje, danes pa pomaga ljudem razumeti delovanje možganov in premagovati vsakodnevne izzive. V POPkastu je Sara Isaković brez olepševanja spregovorila o temi, ki zadeva skoraj vsako družino: pametnih telefonih in njihovem vplivu na otroke.

Ukradena pozornost, manj motivacije in slabši spanec

Po besedah Isakovićeve starši vse pogosteje opažajo, da imajo otroci težave s koncentracijo, motivacijo in vztrajnostjo. Vendar razlog ni nujno pomanjkanje discipline ali interesa.

"Možgani so postali navajeni konstantne stimulacije. Ko nekaj ni dovolj hitro, zabavno ali vznemirljivo, se pojavi občutek dolgčasa."

Družbena omrežja, kratki videoposnetki in neskončno drsenje po zaslonu ustvarjajo okolje, v katerem možgani neprestano pričakujejo novo nagrado. Posledično postajajo aktivnosti, ki zahtevajo potrpežljivost in osredotočenost, za marsikaterega otroka vse težje.

V POPkastu je Sara Isaković odkrito spregovorila o tem, zakaj pametne telefone primerja z eno največjih pasti sodobnega časa, kakšne posledice imajo za možgane otrok ter kaj lahko starši naredijo, še preden bo prepozno.

Dopamin, ki ga otroški možgani težko ignorirajo

V pogovoru je Isakovićeva izpostavila tudi vlogo dopamina, nevrotransmiterja, povezanega z občutkom ugodja in nagrajevanja.

Vsak všeček, obvestilo ali nov videoposnetek lahko sproži občutek zadovoljstva, zaradi katerega želimo še več podobnih dražljajev. Težava nastane, ko se možgani navadijo na takojšnje nagrade in začnejo izgubljati zanimanje za dejavnosti, pri katerih je rezultat potrebno počakati.

"Telefon ni problem zato, ker je telefon. Problem je, ker otroški možgani še niso dovolj razviti, da bi se lahko učinkovito upirali vsem mehanizmom, ki so namenjeni zadrževanju njihove pozornosti."

Kako starši vedo, da je telefon postal težava?

Po besedah olimpijke in strokovnjakinje za delovanje možganov je eden najbolj očitnih znakov pogosto odziv otroka, ko mu je uporaba telefona omejena.

Če se pojavijo močna jeza, razdražljivost, agresivni izbruhi ali izrazita stiska, je to lahko opozorilo, da je navezanost na napravo presegla zdrave meje.

"Veliko staršev misli, da gre za neposlušnost, v resnici pa pogosto opazujemo odtegnitveni odziv od nečesa, kar možganom predstavlja pomemben vir ugodja."

Zato opozarja, da je pomembno o mejah in pravilih razmišljati pravočasno, še preden se problem razvije.

Slabši spanec, več tesnobe in manj pristnih odnosov

Pametni telefoni ne vplivajo le na pozornost, temveč tudi na kakovost spanja, čustveno regulacijo in socialne odnose.

Otroci in mladostniki danes pogosto preživijo več časa na zaslonih kot v neposrednih stikih z vrstniki. Posledice se lahko kažejo v večji osamljenosti, primerjanju z drugimi, občutkih manjvrednosti in povečani tesnobi.

Po mnenju Isakovićeve je posebej problematično, da digitalni svet ustvarja iluzijo povezanosti, medtem ko resnični medosebni odnosi zahtevajo čas, prisotnost in sposobnost soočanja z neprijetnimi občutki.

Ni prepoved, temveč odgovornost

Sara Isaković v pogovoru ni pozivala k popolni prepovedi tehnologije. Poudarila je, da so telefoni in digitalna orodja postali del sodobnega življenja. Ključno vprašanje pa je, kako in kdaj jih vključimo v odraščanje otrok.

Po njenem mnenju bi morali starši več pozornosti nameniti razvoju samostojnosti, dolgoročne motivacije, športu, igri in pristnim odnosom, saj prav te izkušnje gradijo možgane, ki se znajo soočati z izzivi resničnega sveta.

Sara Isaković Popkast Pametni telefoni Digitalna droga
24ur.com Sara Isaković: Otroku telefon šele pri 15 letih!
Bibaleze.si Dr. Marija Anderluh: ''Za otrokov razvoj ni dobro, če zasloni prevzamejo vlogo varuške"
24ur.com Postajamo generacija zlate ribice?
24ur.com Naši otroci na poti v digitalno demenco?
Vizita.si Dejstva o drogi, ki jih moraš poznati
Bibaleze.si Otroci preživljajo vedno več ur na dan tako, da strmijo v zaslon
Vizita.si Tako droge vplivajo na možgane
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pred vsemi ji je priznal, kaj vse je storila za njuni hčerki
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Starši delajo to napako, zaradi katere otroci zvečer težje zaspijo
Starši delajo to napako, zaradi katere otroci zvečer težje zaspijo
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
zadovoljna
Portal
Obudila kultno obleko iz leta 2003, ki je navduševala že Gisele Bündchen
Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene
Dnevni horoskop: Device potrebujejo sproščenost, dvojčki iščejo skrite pomene
Pozabite na neonske odtenke: to so barve nohtov, ki bodo zaznamovale jesen
Pozabite na neonske odtenke: to so barve nohtov, ki bodo zaznamovale jesen
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
vizita
Portal
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Kašelj in vneto grlo: naravni načini, ki lahko pomagajo ublažiti težave
Kašelj in vneto grlo: naravni načini, ki lahko pomagajo ublažiti težave
cekin
Portal
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Razpisanih devet štipendij organov javne uprave za dijake
Razpisanih devet štipendij organov javne uprave za dijake
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
moskisvet
Portal
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja
Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja
Če pogoltneš žvečilni gumi, ostane v telesu 7 let?
Če pogoltneš žvečilni gumi, ostane v telesu 7 let?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
dominvrt
Portal
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
okusno
Portal
Popolna omaka za čufte, ki vas bo popeljala v otroštvo
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Rad bi ti povedal
Rad bi ti povedal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929