Novinar v osrčju moči in vpliva: iz samostana in dekliške šole do vladarjev Evrope

Na tisoče in tisoče oken krasi zgradbo, sedež in srce naše širše domovine, Evrope. Za okni na tisoče uradnikov kroji naša življenja. Vplivajo na ogromno stvari. Pa ne na ukrivljenost kumaric ali velikost kondomov, kot je pred leti znamenito v svojih izmišljenih poročanjih britanske bralce zabaval kasnejši britanski premier Boris Johnson. Kaj pa je res? Kakšne so prave novice? Kaj se dogaja v zakulisju hodnikov moči in vpliva? Je naše življenje zaradi EU boljše ali slabše? Se zavedamo, da ima skorajda vsaka vas pri nas vsaj pločnik, cesto ali krožišče iz evropskega denarja?

To med drugim omenja v Popkastu novi dopisnik POP TV iz Bruslja Peter Žerjavič. Novi je samo pogojno, saj dogodke v Evropski uniji spremlja že leta kot dopisnik časopisa Delo, kar ostaja še naprej. Kako se v Bruslju znajde Slovenija? EU je bogata, denarja je veliko. Ga zna Slovenija dobro počrpati? Bo za odpravo posledic poplav iztržila največ, kar bo mogoče? Kako uspešni so naši poslanci? Smo imeli v vseh teh letih koga res vplivnega? Kaj je v ozadju prozornega izgovora kar treh poslancev, češ, da so se zmotili pri glasovanju? Veljamo v Bruslju za tečno državo, ko se tožarimo in iščemo zunanje razsodnike? Kateri slovenski politik, premier je doslej – tako ali drugače – najbolj odstopal od uveljavljenih norm vedenja? Kaj se dogaja, ko gre za razmerja moči, je blizu zaton velike Nemčije? O dogodkih, ki pomembno vplivajo na naša življenja in bodo tudi v prihodnje, se je z novim dopisnikom Petrom Žerjavičem pogovarjala Alenka Arko.