Nuša Derenda: Učiteljicam sem zabičala, da Matevž ne sme imeti privilegijev

Nuša in Matevž Derenda sta zagotovo najbolj znana mati in sin na slovenski glasbeni sceni. Čeprav je Nuša ena najbolj prepoznavnih slovenskih pevk, ki si je uspešno kariero ustvarila tudi zunaj naše dežele, Matevž nikoli ni imel občutka, da je njegova mama zvezda. Tudi sama ga je vedno učila, da je glasba pač njena služba in da je pomembno, da ne glede na uspeh vedno ostaneš človek. Koliko sta vpeta v kariero drug drugega, koliko se zaradi zasedenih urnikov vidita in kako zelo podobna sta si, pa izveste v POPkastu.

Priimek Derenda slovensko občinstvo že več kot 25 let takoj spomni na energično Nušo, ki je Slovenijo med drugim zastopala tudi na Evroviziji leta 2001. Vedno pogosteje pa se zgodi, da ob omembi priimka marsikdo najprej pomisli na Matevža. Mati in sin sta trenutno zagotovo eden najbolj prepoznavnih glasbenih družinskih parov v Sloveniji, čeprav vsak dela na svoji karieri.

icon-expand Gosta POPkasta sta bila Matevž in Nuša Derenda. FOTO: Luka Kotnik

'Svoje mame nisem nikoli dojemal kot zvezde' Nuša je na glasbeni sceni skoraj toliko časa, kot je Matevž na svetu. "Prvi dve leti mojega življenja sta z očetom nastopala po Nemčiji in slišal sem številne zgodbe o tem. Tudi to, da je prišla z odra, me podojila in se vrnila na oder, jaz pa sem naprej spal v vozičku zraven zvočnikov," se je o karieri svojih staršev spominjal pevec, ki svoje mame nikoli ni dojemal kot zvezde. "Na vse skupaj sem gledal kot na njeno delo," je razložil, Nuša pa ga je dopolnila, da se ni nikoli obnašala preveč zvezdniško in da je želela otrokoma pokazati, da je tudi sama kljub uspešnosti samo človek. "Vedno sem jima želela pokazati, da smo čisto normalna družina," je povedala.

icon-expand Matevž pravi, da Nuše ni nikoli dojemal kot zvezde. FOTO: Luka Kotnik

Slavnega priimka ni nikoli izkoriščal, Nuša ni želela, da ima zato privilegije 27-letnik je prepričan, da je tudi to, da so živeli v majhni vasi Artiče blizu Brežic pripomoglo k temu, da mu slavni priimek ni bil v breme, ne na področju športa ne na področju glasbe. "Na naši osnovni šoli nas je bilo tako malo, da nihče ni vedel, kdo sem, pa tudi sam sem že v šestem razredu začel nastopati in imitirati, torej se nekako sam izpostavljati," je povedal Matevž, ki priimka svojih staršev ni nikoli izkoriščal sebi v prid. "Tudi jaz sem učiteljicam zabičala, da zaradi tega, ker je moj sin, ne sme imeti privilegijev," je dejala Nuša in dodala, da je vesela, da je tudi po karakterju tak, da mu različna zbadanja niso prišla do živega. "Od nekdaj je rad nastopal in tako si je sam začel graditi kariero," je še povedala.

icon-expand Nuša ni želela, da ima Matevž zaradi slavnega priimka privilegije. FOTO: Luka Kotnik

Matevž se preizkuša na različnih področjih, risanke bi sinhronizirala tudi Nuša "Ne maram teči in hoditi v fitnes," se je ob tem, da se preizkuša kot pevec, plesalec, sinhronizator risank, igralec pošalil Matevž, nato pa priznal, da je že od nekdaj rad na odru in da je tudi izkušnja z muzikali prišla slučajno. "Nisem mu jaz tega uredila," je poudarila Nuša, čeprav je bila ona na avdicijo za muzikal Vesna prva povabljena. Matevž je dokazal, da je sposoben obenem peti, plesati in igrati. "Tudi jaz imam te talente, samo jih nisem dovolj razvila. Tudi jaz bi pela, plesala in sinhronizirala risanke," se je hitro oglasila Nuša in v smehu sina pobarala, naj ji vsaj on uredi kakšno sodelovanje 'preko vez', če mu jih že ona ni.

