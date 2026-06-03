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Od garaže do 77 držav: podjetniške lekcije, ki jih ne učijo v šoli

Trbovlje, 03. 06. 2026 19.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.Č
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V tokratnem podkastu Zgodbe akrobatov je bil gost slovenski podjetnik iz Prekmurja Štefan Pavlinjek, ki je svojo zgodbo začel v garaži, danes pa je njegovo podjetje prisotno v več kot 70 državah in razvija tisoče izdelkov. Njegova pot razkriva ključne resnice o podjetništvu – in marsikatero zmoto razbije.

Za zgodbo, ki je iz majhne prekmurske delavnice zrasla v globalno podjetje, stoji podjetnik Štefan Pavlinjek – ustanovitelj skupine Roto, ki danes zaposluje več sto ljudi in svoje izdelke prodaja v več kot 70 državah po svetu. S podjetniško potjo, dolgo več kot pol stoletja, velja za enega izmed pionirjev slovenskega podjetništva, ki je iz garažnega začetka zgradil mednarodno zgodbo, zaznamovano z inovacijami, pogumom in nenehnim širjenjem na tuje trge.

Od garaže do 77 držav: zgodba podjetniškega akrobata iz Prekmurja

Začel je v časih, ko podjetništvo ni bilo samoumevno, temveč pogosto celo omejevano. Njegova prva "pisarna" je bila garaža, dostop do materiala pa izziv. A prav ti začetki so oblikovali način razmišljanja, ki ga spremlja še danes: kadar nekaj ne obstaja, to enostavno ustvariš.

Podjetje je kot letenje: vedno moraš vedeti, kam greš – tudi če se stvari zapletejo.

Če ti odpove "motor", moraš imeti načrt B.

Ko lokalno postane globalno

Danes podjetje Roto razvija in prodaja več tisoč izdelkov – od rezervoarjev in čistilnih naprav do čolnov – in deluje po vsem svetu. Ključ do uspeha ni bil le organska rast, temveč tudi strateške odločitve.

"Če kupiš podjetje, ne kupiš le proizvodnje – kupiš trg," bi lahko povzeli njegovo filozofijo.

Ravno s prevzemi podjetij v tujini je Roto vstopal na nove trge, obenem pa pridobival znanje, kupce in dostop do lokalnega okolja. Danes je podjetje razpršeno po različnih industrijah in trgih – kar pomeni večjo odpornost v kriznih časih.

zgodbe akrobatov

Podjetništvo je kot letenje

Pavlinjek pogosto uporablja prispodobo letenja – tudi zato, ker je sam pilot.

Podjetje primerja z upravljanjem letala: vedno moraš vedeti, kam greš. Ni dovolj, da imaš vse kazalce "zelene" – pomembno je, da imaš jasen cilj in tudi rezervni načrt, če gre kaj narobe.

Ta način razmišljanja ga je vodil skozi prelomne trenutke: od razpada jugoslovanskega trga do globalnih kriz in sprememb v industriji.

Zakaj brez ekipe ne gre?

Na vprašanje, kaj je pomembnejše – tehnologija ali ljudje – je njegov odgovor jasen: ekipa. Stroje lahko kupiš. Halo lahko zgradiš.

Kaj se skriva za to zgodbo uspeha, lahko izveste v celotnem pogovoru.

Prave ekipe ne moreš nadomestiti. Podjetje zato veliko vlaga v odnose, razvoj zaposlenih in dolgoročno pripadnost. Ključno je, da ljudje ne delajo, ker morajo – ampak ker želijo.

Inovacije kot pogoj za preživetje

Ena od stalnic v njegovem poslovnem razmišljanju je razvoj. Podjetje nenehno investira v nove tehnologije, tudi v napredne rešitve, kot je 3D-tisk za industrijske procese.

A opozarja: biti vodilni ni poceni. Kdor sledi, lahko kopira. Kdor vodi, mora tvegati – in vlagati. Mladi morajo čim prej na trg.

Eden bolj neposrednih nasvetov mladim?

Začnite čim prej. Po njegovem bi moral vsak študent že med študijem preizkusiti podjetništvo – bodisi s projektom, idejo ali lastnim poslom. Prave izkušnje se ne zgodijo v teoriji, ampak na trgu.

Družina kot temelj – a z jasnimi pravili

Podjetje Roto je družinsko podjetje, v katerem pomembno vlogo igrata tudi sin in hčerka. Vendar uspeh takšnega modela ne temelji le na odnosih, temveč na jasnih pravilih.

Čeprav je družinska povezanost prednost, lahko brez strukture hitro postane tudi izziv. Prav zato so v podjetju postavili jasen okvir odgovornosti in odločanja.

Tobija Holcar in Svit Bobek
Tobija Holcar in Svit Bobek
FOTO: POP TV

V tokratni epizodi sta mlada akrobata Tobija Holcar in Svit Bobek, ki sta razvila pametno čelado, namenjeno uporabi v zahtevnih in nevarnih prostorih, kot so jame, rudniki in drugi podzemni sistemi.

Čelada združuje več naprednih funkcij:

- samodejno prilagajanje osvetlitve glede na okolje,

- vgrajene senzorje za zaznavanje nevarnih plinov,

- merjenje razdalj med gibanjem po prostoru,

- ustvarjanje 3D virtualnega modela okolice v realnem času.

S tem ne deluje le kot zaščitna oprema, temveč kot inteligentno orodje za varnejše delo in raziskovanje.

Vse podkaste objavljamo tudi na POPolnem kanalu na YouTubu in spletni strani 24ur.com ter na pretočnih platformah Spotify in Apple Podcasts.

Več Zgodb akrobatov najdete na: https://katapult.si/zgodbe-akrobatov

Več o Mestu akrobatov pa na: https://mestoakrobatov.si/

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Zgodbe akrobatov Uroš Slak Tobija Holcar Svit Bobek Štefan Pavlinjek
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