Od Prešerna do J.Lo: 'Dobra besedila se najdejo ne glede na žanr'

Sandra Antić je idejo, da bi znano pesem preoblekla v recitacijo, dobila, ko je pisala svojo magistrsko nalogo. Ker je bil odziv na spletu zelo pozitiven, je nekaj časa vsak petek objavljala nove videe, v katerih je recitirala pesmi slovenskih raperjev. Sandra, ki si je nadela umetniško ime Saki recitira, je nato skočila tudi v druge glasbene vode, tako slovenske kot tuje, preproste posnetke pa je hitro zamenjala kakovostna produkcija, dopolnjena z vizualno zgodbo.

Z recitacijami se sedaj ukvarja že nekaj let. V tem času je spremljala razvoj pop glasbe, ki ji številni očitajo, da je vedno slabša, besedila pa da so brez pomena. "Dobra besedila se najdejo ne glede na žanr, ampak je pa še vedno ista zgodba. Če želiš predati globoko sporočilo, to doseže manj občinstva. Verjetno zaradi načina življenja, ta vsakdanji stres in služba in potem rabiš eno pesem ali več samo za sprostitev in odklop, da ne razmišljaš več."