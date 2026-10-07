Podjetnik, ki je zgradil platformo z 12 milijoni uporabnikov

Ideja za milijonski posel? Rodila se je v savni

Ko je svet zajela revolucija umetne inteligence, je Klemen začel razmišljati o svojih težavah z matematiko. Kot pravi, se je z odporom do tega predmeta boril vse do fakultete. Ravno zato se je vprašal, ali bi lahko umetna inteligenca prevzela vlogo osebnega učitelja. Na idejo je opozoril Andreja Škrabo, ustvarjalca priljubljene platforme za učenje matematike Astra.si. Prvi odgovor ni bil spodbuden. "Nimam časa," se spominja Škrabove reakcije. Toda Selakovič ni odnehal. Predlagal je, da prototip razvije sam, partnerju pa ponudi polovico podjetja. Danes ima platforma več kot 13 milijonov uporabnikov iz več kot 100 držav, najmočnejši trg pa ostaja Evropa.

Največje ovire niso na trgu, ampak v glavi

Kot podjetnik iz majhne države se je moral najprej sam naučiti razmišljati drugače. Če direktor ne verjame, da lahko ustvari nekaj svetovnega, tega ne bo verjela niti njegova ekipa. Danes je prepričan, da lahko iz Slovenije nastanejo globalne zgodbe, ki bodo primerljive z najboljšimi na svetu. Prav zato kljub različnim ponudbam ne razmišlja o selitvi podjetja v tujino. "Slovenija je dokaz, da se da delati vrhunske stvari in hkrati živeti kakovostno življenje," pravi.

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Ko govori o umetni inteligenci, ne skriva navdušenja

Po njegovem mnenju nas čaka sprememba, primerljiva z industrijsko revolucijo, le da se bo zgodila desetkrat hitreje in v precej večjem obsegu. Posebej ga fascinira hitrost razvoja. Še pred kratkim je za izdelavo digitalnega produkta potreboval ekipo programerjev, oblikovalcev in mesece razvoja. Danes lahko idejo zjutraj dobi, popoldne pa je že na voljo uporabnikom. Ob tem pa opozarja, da tehnološko znanje samo po sebi ne bo dovolj. Vse bolj pomembni bodo intuicija, sposobnost odločanja in razumevanje, katere ideje je sploh vredno razvijati.

Kaj je po njegovem mnenju ključ do uspeha?

Če bi moral iz celotnega pogovora izluščiti eno samo vrednoto, bi bila to radovednost. "Radovednost je ljubezen do realnosti," pravi Selakovič. Verjame, da prav otroška želja po raziskovanju žene posameznika naprej, ga sili v iskanje novih odgovorov in odpira vrata priložnostim, ki jih drugi pogosto spregledajo. Morda je prav zato fant, ki je nekoč obiskoval srednjo zdravstveno šolo in ni vedel, kaj želi početi v življenju, danes ustanovitelj podjetja z milijoni uporabnikov po svetu.

Kot mlada akrobatka se je tokrat predstavila Darja Cestnik, Pizza studio by Darja

Za uspehom Darje Cestnik se skriva kar sedem let preizkušanja, učenja in izpopolnjevanja receptov, ki so nastajali kar na domačem balkonu v Trbovljah. Njena ljubezen do dobre pice jo je vodila skozi nešteto poskusov z različnimi vrstami moke, hidracijo testa in tehnikami priprave, pri čemer so bili njeni najbližji pogosto prvi degustatorji. Danes zgodbo Pizza Studia soustvarja tudi njen oče, ki skrbi za tehnične rešitve in mobilno picerijo, medtem ko Darja razvija okuse, s katerimi navdušuje goste po vsej Sloveniji.