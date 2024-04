Oddaja Vsi za naše!: eksplozija sušilca za lase, pikantna klobasa in dolgovi

Že skoraj mesec dni na POPTV vsak ponedeljek po oddaji MasterChef Slovenija spremljamo oddajo 'Vsi za naše!'. V njej spoznavamo naše slovenske nogometne junake, ki se bodo junija borili na Euru 2024, na malo drugačen način, na način, ki je velikokrat skrit pred očmi javnosti. Nogometaši so našim novinarjem odprli vrata v svoje domove in jih spustili v svoje zasebno življenje. Kdo so novinarji, ki ustvarjajo našo oddajo, in kakšne anekdote so se zgodile med snemanjem, pa izveste v novem POPkastu.

OGLAS

Novo oddajo 'Vsi za naše!' si lahko ogledate danes po šovu MasterChef Slovenija na POP TV ali VOYO.

Oddajo 'Vsi za naše!', v kateri naše nogometne junake, ki bodo junija branili barve Slovenije na evropskem prvenstvu v nogometu, spoznavamo na nekoliko drugačen način, gledalci že skoraj mesec dni spremljamo na POP TV. Vsak ponedeljek po oddaji MasterChef Slovenija spoznavamo zasebno življenje naših reprezentantov, ki sicer redko z javnostjo delijo utrinke s svojimi družinami. A za takšno priložnost, kot prihaja junija, in za naše novinarje so nogometaši naredili izjemo.

Oddaja Vsi za naše! FOTO: POP TV icon-expand

Kdo so novinarji, ki ustvarjajo oddajo 'Vsi za naše'? V novem POPkastu lahko na drugačen način spoznate tri od številnih ustvarjalcev nove oddaje, zaupali pa so tudi kakšno zabavno anekdoto s snemanja. Voditelju Gregorju Trebušaku so družbo na zelenici, kot se za nogomet spodobi, delali Tanja Volmut, Božidar Bulat in Jan Lukač.

Jan Lukač FOTO: 24ur.com icon-expand

Jan Lukač Benjaminu Verbiču še vedno dolžan za pivo Redko se zgodi, da slovenski nogometaši delijo z javnostjo tako intimen vpogled v svoj vsakdan. "Jan Oblak v Madridu nam je dejal, da je to res posebna priložnost in da se je tokrat odločil na tak način sodelovati. To je super priložnost, da jih spoznamo ne samo mi novinarji, temveč tudi gledalci," je prepričan Lukač, ki ima sicer z enim od slovenskih nogometašev še neporavnane račune. "Nekoč smo z Benjaminom Verbičem stavili, kdo bo zmagovalec svetovnega prvenstva v nogometu, in Benjamin si je to zapomnil. Jaz sem skoraj pozabil, a me je po eni tekmi opomnil. Še vedno sem mu dolžan pivo," je zaupal Jan.

Gregor Trebušak in Tanja Volmut. FOTO: POP TV icon-expand

Tanji Volmut eksplodiral sušilec za lase: Zagrabila me je panika V sklopu oddaje je Tanja Volmut veliko časa preživela v tujini, saj je obiskala vsa tri mesta, kjer se bodo naši nogometaši borili v skupinskem delu. "Meni je bil najlepši München. Sicer so povsod ljudje zelo prijazni, a Nemci so tudi zelo disciplinirani. Ko smo enkrat zamudili zaradi težav s parkiranjem, nas je gospod takoj vprašal, kje hodimo, čeprav smo zamudili le pet minut," je zaupala izkušnjo iz Nemčije, kjer se ji je v enem od hotelov zgodila neprijetna nezgoda. "Sušilec za lase se je prižgal sam, ni se ga dalo ugasniti. Iskre so letele, zagrabila me je panika," je razložila.

Božidar Bulat FOTO: 24ur.com icon-expand

Božidar Bulat o izkušnji z Benjaminom Šeškom: Kot da se poznava že celo življenje Božidar Bulat je v Leipzigu obiskal Benjamina Šeška, za katerega je že pred obiskom vedel, da je izjemno sproščen in zabaven. Kljub vsemu ga je njegov odnos na koncu presenetil. "Že po 10 minutah smo bili prijatelji. Povabil nas je v japonsko restavracijo in čeprav smo zamudili, ni bilo nič narobe, bilo je, kot da se poznamo že celo življenje," je zaupal in pohvalil nogometaša, da je zelo discipliniran pri prehrani in alkoholu. "Prvič je tudi javnosti pokazal svoje dekle in nam jo predstavil," je še razkril.

Nogometne heroje bomo pospremili na Euro tako, kot se spodobi – in kot jih še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po oddaji MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO. Vsi za naše!