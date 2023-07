'Odgovor Pogačarja je bil hollywoodski! Dobro je, da še ni v rumenem!'

Na 110. kolesarski dirki po Franciji kolesarji uživajo v zasluženem dnevu počitka. V rumeni majici vodilnega je "na počitek" odšel branilec naziva najboljšega Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), s 17 sekundami zaostanka mu za vrat diha najboljši mladi kolesar na dirki in dvakratni zmagovalec Toura Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), zelena majica najboljšega sprinterja je zaenkrat v lasti Jasperja Philipsena (Alpecin-Decquenick), pikčasto majico si lasti Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

A dirka je še dolga, daleč od odločene. Teza, ki ji pritrjujeta gosta tokratnega POPkasta, osemkratni udeleženec dirke po Franciji Kristijan Koren, danes vrti pedala za Adrio Mobil iz Novega mesta, in Jan Polanc, ključni pomočnik Tadeja Pogačarja ob zmagi na Touru leta 2020. Oba sta si enotna, da smo spremljali izjemno intenzivnih devet etap, oba pa veseli, da je povsem blizu zastavljenim ciljem Pogačar. Sploh po tem, ko so mnogi v karavani že pomislili, da bodo športnika s Klanca pri Komendi tekmeci, sploh Vingegaard, močno oddaljili od zastavljenega cilja in rumene majice. "Tadej pa jim je dal 'kontro'. Sem si rekel, če ni to kot v Hollywoodu. Res se igra, videl je, da je močan, in dejal bi še to – morda je bolje, da še nima rumene majice! Bil bi pod neprimerno večjim pritiskom," razmišlja Koren, ki verjame, da bo Pogačar počasi ujel želeno formo, da bo ekipa Združenih arabskih Emiratov še bolje delovala.