Osamljenost. Tekmovalnost. Primerjanje. Izključenost ...

Morda že dejstvo, da imajo telefon v rokah več ur na dan, skupno več dni na mesec. In to življenje na telefonu je nekaj, česar mi nismo poznali. K temu prištejmo še, da so veliko dlje v šolah, kot smo bili mi. Da imajo starši veliko manj časa kot nekoč. In da večino svoje mladosti torej preživijo v okolici, na katero starejši ne moremo vplivati.

Kaj pa fizično nasilje? V vsakem razredu je nekdo, ki je bil deležen takšnega nasilja. Odrivanja, udarcev, kakšnega zaprejo v omaro, na šolsko stranišče ...

Kaj pa idoli? Neki ideali, ki sicer niso resnični, a zdi se, da v očeh mladi so, zato jih začnejo posnemati, se želijo približati, a kaj, ko vsi pač ne morejo imeti novih oblačil, imeti super ocen, biti enostavno kul. Tako naš svet ne deluje. A pri 10 letih je to težko razumeti. Še težje pa takšne otroke sprejmejo sošolci.