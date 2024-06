Otroška srčna kirurgija po dolgih letih kalvarije – kje smo?

Mimo tega, kar se je dogajalo na otroški srčni kirurgiji, ne moremo in tudi ne smemo. Smrti otrok, za katere so strokovni nadzori pokazali, da bi se jih dalo preprečiti, so se zgodile. To je dejstvo. Ko je doc. dr. Marko Pokorn aprila letos predstavil izsledke strokovnega nadzora o smrti dveh dojenčkov s hudo prirojeno srčno napako, je dejal: "Nihče od nas, zdravstvenih delavcev, ni šel študirat, da bi mu pri delu umirali otroci. Za nas so to hude izkušnje. Ne moremo si predstavljati, kako hude so za starše. A tudi mi smo kot starši in zdravstveni delavci prizadeti. Zato smo nekako odrešeni, da je nadzor potrdil, da smo delali po načelih medicinske stroke, da so bile odločitve pravočasne in pravilne." V Popkastu smo ga vprašali, kako pomembni zanj so bili izsledki strokovnega nadzora? In kako pomembno je, da strokovne nadzore opravljajo tuji neodvisni strokovnjaki?