Pedro Opeka na obisku

Slovenci, ki ga pri tem podpirajo, s svojimi darovi poskrbijo za 10.000 otrok, ki v osnovnih šolah dobivajo topel obrok hrane. Na Madagaskarju mora namreč večina ljudi dnevno preživeti z okoli dvema evroma na dan.

Ko se je Pedro Opeka vrnil v domovino svojih staršev, so ga povsod sprejeli kot zvezdnika. Vsi so se želeli z njim fotografirati. Celo duhovniki so ga prosili za "selfije". Kjer se je ustavil, je napolnil prostor, pa naj gre za dvorano v Medvodah ali pa cerkev v Velikih Laščah. Počitka pravzaprav ni imel. Povsod so želeli slišati, kakšno je življenje Malgašev in kako on vidi današnji svet. Naše težave, ki so povsem drugačne od tistih, s katerimi se sooča on in njegovi ljudje, kot jim pravi.

Kako gleda na svet okoli nas? Kako na migracije, na darove iz Slovenije in na vojne po svetu?

Redko imamo možnost z njim govoriti, v Sloveniji je bil po osmih letih. A nam je uspelo "ukrasti" nekaj njegovih minut. In vsaka šteje. Ker besede Pedra Opeke res imajo težo.