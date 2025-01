Perica Jerković: Mlajše generacije zanimajo samo še 'cifre' in zaslužki

"Pojem smisel za humor je podoben kot meja dobrega okusa – to ne obstaja, gre za subjektivno kategorijo," pravi Perica Jerković , ki se v življenju izven nastopov na odru ne dojema kot posebej zabavna oseba. "Kaj je najbolj značilen stavek komika, ki ni medijsko prepoznaven? Dober večer – prosim, če se vsi presedete v prvi dve vrsti," z nasmehom na ustih ponazori učna leta vsakogar, ki se želi poklicno ukvarjati s humorjem. "Opažam, da mlajše generacije zanimajo samo še cifre in zaslužki," še dodaja.

Po osebni izkušnji begunca, ki je zaradi vojne v Bosni nekaj let odraščal na Obali, ga napetosti zaradi migrantov v Sloveniji ne navdajajo z optimizmom: "Beguncev iz preteklih let se lahko spominjamo samo z nostalgijo, ker tole je kaos, ki v resnici nikomur ne odgovarja. Ne domačinom, ne ljudem, ki so v stiski in prihajajo. Na poti, recimo iz Pakistana, jih vsi odirajo za denar, ki ga še imajo s sabo. Tu ni pametne rešitve. Integrirati, kolikor gre in kakor gre," meni Perica.

V POPkastu s Simon Vadnjalom je spregovoril tudi o svoji čustveni plati, ki jo včasih pokaže s solzami, včasih pa z burnimi odzivi na provokacije posameznikov med občinstvom na nastopih, zaupal pa nam je tudi, kako mu je smisel za humor še kako prav prišel ob srečanju z možmi v modrem.