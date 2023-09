Perpetuum Jazzile: Napovedala nas je Halle Berry, spoznali smo Gigi Hadid

Od legendarne priredbe pesmi Africa skupine Toto do njihove aktualne Smells Like Teen Spirit skupine Nirvana je za zborom dolga pot. Ali sploh obstaja kakšen žanr, ki se ga Perpetuumovci še niso lotili? Ta pravega metala – tega se še nismo, sta razmišljala Nastja Vodenik in Tim Čuček , nato pa dodala: Potrebujemo le še dva kandidata za growlanje (tehnika metalskega petja), pa bo šlo!

V 40. letih so doživeli več vrhuncev, eden med njimi pa je bil zagotovo na koncertu skupine Toto, kjer so jih člani sprejeli v zaodrju. Ko so jih tam slišali peti njihovo uspešnico Africa, so jih kasneje povabili tudi na oder svojega koncerta. Nastja, ki je bila takrat članica Perpetuum Jazzile le dva meseca, si je dogodek zapomnila za vedno: "Njihov basist, ki je igral tudi z legendarnim Steviem Wonderjem, nas je ves čas navdušeno snemal – nisem mogla verjeti, kaj se dogaja."

Ne glede na to, da beležijo večstomilijonske oglede videov na YouTubu in da so nastopili na turnejah od Brazilije do Kitajske, se večina od 46 članov ne more preživljati le s petjem. Glavni cilj pevcev ni, da bajno zaslužijo, ampak druženje in ljubezen do glasbe, ki jih povezuje, sta povedala Nastja in Tim.

Kako te petje pripelje do druženja z zvezdami, kot sta Gigi Hadid in Halle Berry, koliko družin in otrok je nastalo zaradi zbora Perpetuum Jazzile ter kaj je bolj pomembno od zaslužka članov zbora? Vse našteto v svežem Popkastu s Simonom Vadnjalom.