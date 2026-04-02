Peter Slatnar: človek, ki je rešil slovenske skoke

Od dialoga s skakalci do globalnega uspeha

Slatnar poudarja, da so prav skakalci njegovi najpomembnejši razvojni partnerji. Njegov pristop temelji na preprosti ideji: najboljše inovacije ne nastanejo v laboratoriju, ampak na skakalnici. Med ključnimi sodelavci izpostavi Domna Prevca in Niko Prevc, ki s svojim občutkom za detajle pomembno soustvarjata razvoj opreme. Še posebej Domen je po njegovih besedah perfekcionist, ki natančno zazna vsako malenkost. Prednost Slatnarjeve ekipe je hitrost. Zaradi bližine med delavnico, Kranjem in skakalnicami lahko testirajo in prilagajajo opremo v nekaj urah ali dneh, medtem ko veliki sistemi za enake spremembe potrebujejo tedne.

Ko frustracija postane inovacija

Ena največjih prelomnic podjetja je razvoj skakalnih vezi. Začetek ni bil načrtovan, temveč, kot pravi sam, posledica razočaranja. Po zavrnitvi s strani takratnega monopolista so se odločili razviti svojo rešitev. V treh letih so njihove vezi prevzele večino svetovnega pokala. Ključ uspeha pa ni bil le v inovaciji, temveč v filozofiji: robustnost, enostavno servisiranje in dolga življenjska doba. Namesto zapiranja trga Slatnar zagovarja sodelovanje. Konkurenčnost vidi v znanju in odnosih, ne v omejevanju drugih.

Prehod iz Elana v novo zgodbo

Pomemben del njegove poti je tudi prehod s smuči podjetja Elan na lastno znamko. Ob Elanovem umiku iz segmenta skakalnih smuči je Slatnar prevzel pobudo in vzpostavil proizvodnjo, ki danes opremlja velik del svetovne elite. Gre za kombinacijo tradicije in inovacije: del proizvodnje ostaja povezan z Elanovo infrastrukturo, razvoj pa vodi Slatnarjeva ekipa. Ta sinergija je omogočila mehak, a strateško izjemno pomemben prehod. Namesto množičnosti so se odločili za omejeno število vrhunskih atletov: okoli 36 v svetovnem pokalu. Razlog je preprost: le tako lahko vsakemu zagotovijo individualno prilagojeno opremo. Njihov model temelji na zaupanju. Ne tekmujejo z visokimi finančnimi ponudbami, ampak z vrhunsko opremo. Verjamejo, da prava smučka lahko športniku prinese več kot katerikoli bonus.

Obrtniška filozofija in sodobno podjetništvo

Slatnarjeva poslovna filozofija izhaja iz družinske tradicije. Njegov oče je bil obrtnik, ki mu je privzgojil vrednote trdega dela, poštenosti in učenja skozi napake. Danes to nadgrajuje z modernim pristopom: odprta komunikacija, spoštovanje zaposlenih in zdravo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Delovni ritem v podjetju je stabilen, brez pretiranih nadur, poudarek pa je na učenju in ustvarjalnosti. Ko govori o prihodnosti, se dotakne tudi razvoja smučarskih skokov. Omenja možnosti večjih letalnic in premikanje meja človeškega leta. Po njegovem mnenju bi lahko pravi pogoji in prava oprema omogočili polete blizu 300 metrov ali celo več. A ključno ostaja načelo, ki ga vodi skozi celotno kariero: inovacije morajo biti dostopne tudi domačim športnikom.

Kaj je Slatnar povedal o sodelovanju z vrhunskimi skakalci, kako so njegove vezi v nekaj letih osvojile svetovni pokal, zakaj stavi na kakovost namesto plačevanja športnikov ter kako iz male ekipe ustvarja globalno inovacijo, preverite v celotnem pogovoru z njim.

Mladi akrobat: Matej Marjanovič (DEXDIA) – naprava, ki v dlani izmeri zdravje

V isti epizodi se je predstavil tudi Matej Marjanovič, ustanovitelj blagovne znamke DEXDIA. Njegov izdelek TGX je napredna naprava za merjenje moči stiska roke: enega ključnih pokazateljev splošnega zdravja in mišičnega ravnovesja. Naprava omogoča natančno analizo in sprotno spremljanje podatkov prek mobilne aplikacije, kar je posebej uporabno pri športnikih za preprečevanje poškodb.