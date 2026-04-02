Peter Slatnar: človek, ki je rešil slovenske skoke

Trbovlje, 02. 04. 2026 16.58 pred 26 dnevi 3 min branja 8

Avtor:
M. A.
zgodbe akrobatov

V podkastu Zgodbe Akrobatov je tokrat gostoval podjetnik in inovator Peter Slatnar, človek, ki je iz majhnega slovenskega podjetja ustvaril globalno prepoznavno ime v svetu smučarskih skokov. Čeprav ga širša javnost pozna predvsem kot proizvajalca skakalnih smuči in vezi, njegov pogled sega precej širše: v ospredju so razvoj, sodelovanje in razumevanje, da vrhunski rezultat nastane tam, kjer se srečata šport in inženiring.

Od dialoga s skakalci do globalnega uspeha

Slatnar poudarja, da so prav skakalci njegovi najpomembnejši razvojni partnerji. Njegov pristop temelji na preprosti ideji: najboljše inovacije ne nastanejo v laboratoriju, ampak na skakalnici.

Med ključnimi sodelavci izpostavi Domna Prevca in Niko Prevc, ki s svojim občutkom za detajle pomembno soustvarjata razvoj opreme. Še posebej Domen je po njegovih besedah perfekcionist, ki natančno zazna vsako malenkost.

Prednost Slatnarjeve ekipe je hitrost. Zaradi bližine med delavnico, Kranjem in skakalnicami lahko testirajo in prilagajajo opremo v nekaj urah ali dneh, medtem ko veliki sistemi za enake spremembe potrebujejo tedne.

Preberi še Denis Avdić: od policista in podjetnika do enega najbolj prepoznavnih obrazov slovenskega šova

Ko frustracija postane inovacija

Ena največjih prelomnic podjetja je razvoj skakalnih vezi. Začetek ni bil načrtovan, temveč, kot pravi sam, posledica razočaranja.

Po zavrnitvi s strani takratnega monopolista so se odločili razviti svojo rešitev. V treh letih so njihove vezi prevzele večino svetovnega pokala. Ključ uspeha pa ni bil le v inovaciji, temveč v filozofiji: robustnost, enostavno servisiranje in dolga življenjska doba.

Namesto zapiranja trga Slatnar zagovarja sodelovanje. Konkurenčnost vidi v znanju in odnosih, ne v omejevanju drugih.

Prehod iz Elana v novo zgodbo

Pomemben del njegove poti je tudi prehod s smuči podjetja Elan na lastno znamko. Ob Elanovem umiku iz segmenta skakalnih smuči je Slatnar prevzel pobudo in vzpostavil proizvodnjo, ki danes opremlja velik del svetovne elite.

Gre za kombinacijo tradicije in inovacije: del proizvodnje ostaja povezan z Elanovo infrastrukturo, razvoj pa vodi Slatnarjeva ekipa. Ta sinergija je omogočila mehak, a strateško izjemno pomemben prehod.

Namesto množičnosti so se odločili za omejeno število vrhunskih atletov: okoli 36 v svetovnem pokalu. Razlog je preprost: le tako lahko vsakemu zagotovijo individualno prilagojeno opremo. Njihov model temelji na zaupanju. Ne tekmujejo z visokimi finančnimi ponudbami, ampak z vrhunsko opremo. Verjamejo, da prava smučka lahko športniku prinese več kot katerikoli bonus.

Zgodbe akrobatov - Peter Slatnar
Preberi še Marjan Batagelj: Od nočnega receptorja do vizionarja

Obrtniška filozofija in sodobno podjetništvo

Slatnarjeva poslovna filozofija izhaja iz družinske tradicije. Njegov oče je bil obrtnik, ki mu je privzgojil vrednote trdega dela, poštenosti in učenja skozi napake.

Danes to nadgrajuje z modernim pristopom: odprta komunikacija, spoštovanje zaposlenih in zdravo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Delovni ritem v podjetju je stabilen, brez pretiranih nadur, poudarek pa je na učenju in ustvarjalnosti.

Ko govori o prihodnosti, se dotakne tudi razvoja smučarskih skokov. Omenja možnosti večjih letalnic in premikanje meja človeškega leta. Po njegovem mnenju bi lahko pravi pogoji in prava oprema omogočili polete blizu 300 metrov ali celo več. A ključno ostaja načelo, ki ga vodi skozi celotno kariero: inovacije morajo biti dostopne tudi domačim športnikom.

Zgodbe akrobatov - Peter Slatnar

Kaj je Slatnar povedal o sodelovanju z vrhunskimi skakalci, kako so njegove vezi v nekaj letih osvojile svetovni pokal, zakaj stavi na kakovost namesto plačevanja športnikov ter kako iz male ekipe ustvarja globalno inovacijo, preverite v celotnem pogovoru z njim.

Mladi akrobat: Matej Marjanovič (DEXDIA) – naprava, ki v dlani izmeri zdravje

V isti epizodi se je predstavil tudi Matej Marjanovič, ustanovitelj blagovne znamke DEXDIA. Njegov izdelek TGX je napredna naprava za merjenje moči stiska roke: enega ključnih pokazateljev splošnega zdravja in mišičnega ravnovesja. Naprava omogoča natančno analizo in sprotno spremljanje podatkov prek mobilne aplikacije, kar je posebej uporabno pri športnikih za preprečevanje poškodb.

mladi akrobat

Vse podkaste objavljamo tudi na POPolnem kanalu na YouTubu in spletni strani 24ur.com ter na pretočnih platformah Spotify in Apple Podcasts.

Več Zgodb akrobatov najdete na: https://katapult.si/zgodbe-akrobatov

Več o Mestu Akrobatov pa na: https://mestoakrobatov.si

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zgodbe akrobatov Uroš Slak Popkast Podcast Peter Slatnar

Generator: Mi smo zares družina in ne samo skupina

Porast nekemičnih zasvojenosti: stvari, ki jih počnete, ker preprosto morate

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

St. Gallen
15. 04. 2026 09.26
Boscarol skakalnega sporta
setisfekšn
12. 04. 2026 19.17
Dober je!!
se_eden
03. 04. 2026 09.37
men to ne gre skupaj. da se velikim mednarodnim firmam ne splača, enmu privatniku pa. jest bi prej reku, da to plačujemo davkoplačevalci. drugo so laufarce, k cela Skandinavija teče, tistih par skakalnih smučk pa ziher ne delajo profita...
-1
0 1
se_eden
03. 04. 2026 09.36
jest
Petarda10
02. 04. 2026 21.02
Ne nabijajte no, brez elana njega nebi bilo
Vera in Bog
02. 04. 2026 19.52
Bravo
Obalakebala
02. 04. 2026 19.37
Joj s temi skoki..
Prelepa Soča
03. 04. 2026 10.20
JOJ s takimi kot si ti, nekoristni povsod.
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
