Plestenjak: Ko bom umrl, mi je čisto vseeno, če bo še kdo poslušal mojo glasbo

Pa se je vrnil. Jan Plestenjak je po letu pavze, ki je bila vse prej kot mirna, 'neumni' telefon zamenjal za pametnega, iz glasbenega studia pa bo ponovno zakorakal na odre po Sloveniji. Ne le to, kmalu bo izdal tudi svoj nov album. Ali ga je pred povratkom skrbelo, da so ljudje pozabili nanj? Kateri del njegovega dela mu predstavlja nujno zlo? Kako komentira zmago Klemna Slakonje na Emi in ali bi tudi sam Slovenijo kdaj zastopal na Evroviziji? O tem in marsičem drugem v novem POPkastu z Janom Plestenjakom.