'Po komentarjih o homoseksualnosti je jasno, kje smo kot družba'

Direktor, ki odkrito govori o svoji spolni usmerjenosti, o svojem življenju, sprejemanju drugačnih in v službo hodi tudi v majicah brez rokavov (te vsakič znova razkažejo razkošno potetovirane Markove roke) pravi, da 'življenja ne želi igrati'. Marko, ki ga poznajo sodelavci oziroma njegovi podrejeni, je enak Marku, ki ga doma pozna njegov mož Gašper. Ki je mimogrede tudi njegov sodelavec. Kako pa je z avtoriteto, ko je šef bolj sproščene narave? "Delam z odraslimi ljudmi. Pričakujem, da smo odrasli ljudje odgovorni, da se zavedamo, da ima v službi vsak svoje naloge, ki morajo biti dokončane in da ima vsak svojo funkcijo. V službi se kličemo po imenih in vsi se tikamo. Nikoli se ne kličemo po funkcijah in vedno ostajamo samo ljudje. Avtoriteta pride s funkcijo. Te pa ne rabim poudarjati. Ljudje razumejo, da sem jaz odgovoren za celotno podjetje in da če se nekaj odločim, je to treba spoštovati. Smo pa vseeno lahko prijatelji oziroma imamo dobre, iskrene, prijateljske vezi v podjetju in ljudje tega ne izkoriščajo."

Marko Verdev Podgornik je v najnovejšem POPkastu v luči nove avtobiografije Govorim spregovoril o svojem življenju in svojem pogledu nanj. Marko je direktor uspešnega mariborskega podjetja Mikro+Polo , v katerem je znano, da imajo neomejeno količino dopusta, da so kljub trdemu delu izjemno sproščeno podjetje in v katerem so poleg zaposlenih v prostorih podjetja vedno dobrodošli tudi njihovi štirinožni prijatelji.

Iskreno o spolni usmerjenosti

Ne samo, da je v svoji knjigi Govorim iskreno in brez dlake na jeziku spregovoril o svoji spolni usmerjenosti, ta tematika se mu zdi pomembna tudi v vsakdanu. "O tem se zdaj že nekaj časa govori. A še vseeno se pri vsaki objavi, pri vsakem intervjuju pojavijo komentarji, ki so grozni. In dokler so takšni komentarji še vedno prisotni, je jasno, da družba še ni tam, da bi to sprejela. Kako bo enkrat, ko ne bo komentarjev pod kakršnokoli objavo v zvezi s homoseksualnostjo, potem bom rekel 'Okej, zdaj smo pa tam'. Dokler pa ta tematika vzbuja toliko negativnih komentarjev in toliko gnusa, moramo o tem še vedno govoriti."

O svoji spolni usmerjenosti je bil vseskozi iskren tudi s svojo nekdanjo ženo, s katero ima tri otroke in tudi otroke sta vzgajala v duhu iskrenosti. Ko sta se Marko in Mateja ločila, sta otrokom povedala, da ima zdaj njihov oče fanta, a da oni še vedno ostajajo družina, da se za njih, za otroke, ne spremeni nič. Marko pravi, da je s sinovi zelo iskren in da tudi sinovi njemu kot očetu povedo zelo veliko stvari. "Zelo sem sam presenečen, ko kateri od sinov pride, pa mi pove tudi svoje seksualne težave, recimo," pove Marko in doda, da je izjemno vesel, da so otroci skozi vzgojo dojeli, da se lahko staršem tudi izpovedo brez kakršnih koli skrivnosti: "Jaz mislim, da mora otrok vedeti, da si ti njegov starš in seveda ga moraš vzgajati. Po drugi strani se mi pa zdi, da mora otrok v tebi prepoznati zaveznika, ker namreč sam vedno pravim svojim otrokom, da sem jaz tisti, ki sem dolžen poskrbeti za njih, da se jim nič hudega ne zgodi, dokler so otroci. In prosim, zaupajte mi, ker vam ne želim nič slabega. Vedno vam želim samo pomagati, tako da imamo še zmeraj avtoritativen odnos, da otroci vedo, kdo je avtoriteta doma. Po drugi strani smo pa toliko sproščeni, da si upamo vse povedati, ker se tudi ne tepejo in jih ne kaznujemo. Imamo neka pravila, da ne smemo škodovati drugim, da ne smemo uničevati lastnine. Drugače pa tudi spodbujam pobalinstvo. Rad bi, da otroci ostanejo otroci v svojem času."